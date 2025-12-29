O amplă acțiune a polițiștilor argeșeni a scos la iveală o cantitate impresionantă de materiale pirotehnice interzise, pregătite pentru comercializare ilegală. Ancheta se desfășoară în mai multe județe și vizează o firmă suspectată că a încălcat grav legislația privind regimul materiilor explozive.

Cum a fost descoperită activitatea ileaglă

Polițiștii din Argeș au descoperit și confiscat, luni, peste 16,5 tone de articole interzise, în urma unei anchete complexe desfășurate pe mai multe paliere. Acțiunea a vizat activitatea unei societăți comerciale suspectate că ar fi achiziționat materiale pirotehnice pentru a le vinde ilegal.

Dosarul este instrumentat de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni. În cadrul anchetei, oamenii legii au organizat zece percheziții domiciliare, desfășurate simultan în mai multe zone.

Unde au avut loc perchezițiile și ce au urmărit anchetatorii

Descinderile au fost realizate în județele Argeș și Dâmbovița, precum și în municipiul București, anchetatorii urmărind documentarea întregii activități comerciale suspecte. Șase percheziții au avut loc în Argeș, trei în Dâmbovița și una în Capitală, relatează Digi24.

Potrivit polițiștilor, firma vizată ar fi depozitat marfa în vederea comercializării, fără a respecta condițiile legale privind manipularea și vânzarea articolelor pirotehnice. Investigațiile au indicat existența unor cantități mari, distribuite în mai multe locații.

Ce cantitate de articole pirotehnice a fost confiscată

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat o cantitate totală de 16.570 de kilograme de materiale pirotehnice, aparținând mai multor categorii. „În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea confiscării, cantitatea totală de 16.570 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile P1, F2, F3, F4 şi T1, depozitate în incinta unei societăţi comerciale din Leordeni Argeş, care nu ar fi respectat prevederile legale privind comercializarea acestora.”, informează oficialii .

Autoritățile au subliniat că aceste articole sunt supuse unui regim strict, iar nerespectarea normelor poate reprezenta un pericol major pentru siguranța publică.

Ce măsuri au fost dispuse față de administratorul firmei

În baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea administratorului societății comerciale, un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Rătești. „În urma probatoriului administrat, faţă de administratorul societăţii comerciale, un bărbat de 52 de ani, din Răteşti, fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.”

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, urmând să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

În total, zece persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 67 de ani, sunt cercetate în acest dosar penal. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili întreaga activitate infracțională și eventualele legături comerciale.

Poliția a transmis că vor fi dispuse toate măsurile legale necesare, în funcție de rolul fiecărei persoane implicate în circuitul ilegal al materialelor pirotehnice.