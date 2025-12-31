Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală au reacționat public față de un proiect de Ordonanță de Urgență care ar urma să modifice Legea dreptului de autor. Printr-o scrisoare de protest, semnatarii avertizează că schimbările propuse riscă să afecteze direct modul de colectare și plată a drepturilor pentru muzica difuzată în spații publice

Ce schimbări contestă artiștii în Legea dreptului de autor

Potrivit , proiectul de OUG ar modifica sistemul de colectare a drepturilor pentru muzica ambientală difuzată în restaurante, hoteluri, baruri, mall-uri sau mijloace de transport. Artiștii susțin că „Se dorește schimbarea modului de colectare a drepturilor titularilor din ambiental – prin eliminarea gestiunii colective extinse – de asemenea manieră încât aceștia să nu mai beneficieze integral de drepturile care li se cuvin”.

Gestiunea colectivă extinsă este mecanismul prin care organismele de gestiune colectivă centralizează încasările și distribuie sumele inclusiv către autorii care nu sunt membri ai acestor organizații, asigurând o acoperire completă a repertoriului difuzat

Printre cei care au susținut documentul se numără nume cunoscute precum Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot, Damian Drăghici, Dan Bittman sau Marius Moga, iar mesajul lor vizează consecințele concrete ale modificărilor legislative.

De ce ar deveni plata drepturilor „opțională” în practică

Semnatarii avertizează că renunțarea la acest sistem ar transforma procesul într-unul greu de controlat și ușor de ocolit. În document se arată explicit că „Plata drepturilor devine opțională, în practică”, deoarece utilizatorii ar putea declara doar câteva contracte directe, continuând să difuzeze orice alt repertoriu fără verificări reale.

În acest context, artiștii subliniază că „Autorii (…) nu pot fi transformați în vânători ai utilizărilor muzicii proprii”, responsabilitatea monitorizării revenind statului și organismelor specializate, nu titularilor de drepturi.

Ce riscuri implică ideea unui colector unic

O altă problemă semnalată este propunerea de înființare a unui „colector unic”, finanțat inclusiv din sumele destinate artiștilor. Semnatarii consideră că o astfel de structură ar genera costuri suplimentare și ar reduce veniturile creatorilor, motiv pentru care avertizează că „Legea trebuie să îi protejeze pe titularii drepturilor, nu să creeze cadrul pentru a evita sau reduce plata drepturilor lor”.

Totodată, în scrisoare se precizează clar că „nicio directivă europeană nu propune diminuarea drepturilor cuvenite artiștilor”.

Care este poziția Ministerului Culturii și ce solicită artiștii

justifică proiectul prin necesitatea alinierii la legislația europeană, iar ministrul Andras Demeter a declarat că scopul este oferirea unei „mai multă libertăţi titularilor de drepturi”. Acesta a explicat: „Fiecare autor își poate gestiona propriile compoziții în mai multe moduri”, citează Adevărul.

În schimb, cer menținerea și clarificarea gestiunii colective extinse și propun ca eventualul colector unic să fie desemnat dintre organismele existente. În document se arată: „Propunerea noastră este ca acest colector unic să fie unul dintre organismele de gestiune existente, desemnat de acestea”, subliniind că înființarea unei noi entități ar fi costisitoare și păgubitoare pentru titularii de drepturi.