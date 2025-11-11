B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Peste 570 de IFN-uri verificate și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei! Iată ce nereguli au găsit inspectorii ANPC

Peste 570 de IFN-uri verificate și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei! Iată ce nereguli au găsit inspectorii ANPC

Selen Osmanoglu
11 nov. 2025, 14:39
Peste 570 de IFN-uri verificate și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei! Iată ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce nereguli au fost găsite
  3. Recomandarea ANPC

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri). În urma controalelor, au fost aplicate 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.

Ce s-a întâmplat

ANPC a verificat 573 de IFN-uri, dintre care la 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale. Astfel, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1,47 milioane de lei și dispuse 104 măsuri complementare, conform Știrile ProTv.

Verificările fac parte dintr-o  acţiune tematică de control la nivel naţional, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor şi intereselor consumatorilor de către instituţiile financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv a celor organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu bunuri în gaj, conform legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

Ce nereguli au fost găsite

Principalele abateri constatate au fost:

  • practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive: dobânzi excesive, clauze înşelătoare, anatocisme ascunse („dobândă la dobândă”)
  • aplicarea nelegală a comisioanelor (raportarea acestora la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului, perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului)
  • neconformităţi în documentaţia contractuală (informaţii incomplete în Fişa Standard la Nivel European, lipsa precizărilor clare privind calcularea DAE, lipsa exemplului reprezentativ şi a avertizărilor privind consecinţele neplăţii)

Alte nereguli constatate:

  • încălcarea dreptului consumatorului de a alege modalitatea de rambursare (rate egale sau descrescătoare) fără posibilitatea unei decizii informate
  • lipsa exemplelor reprezentative în materialele publicitare
  • nerespectarea condiţiilor legale privind declararea scadenţei anticipate, înainte de împlinirea a 90 de zile consecutive de restanţă

Recomandarea ANPC

Comisarii au dispus ca IFN-urile să restituie sumele încasate nelegal, să înceteze practicile comerciale incorecte și să modifice documentele standard pentru a include toate informațiile prevăzute de lege.

De asemenea, ANPC îi sfătuieşte pe consumatori să acorde o atenţie sporită condiţiilor contractuale şi să îşi exercite drepturile legale.

Mai mult, instituția  reaminteşte că, pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea nivelului dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditării, potrivit Legii nr. 243/2024.

Dacă sunt îndeplinite condițiile, IFN-ul este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare.

Tags:
Citește și...
Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
Eveniment
Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
Eveniment
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
Eveniment
Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
Eveniment
Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
Eveniment
IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
Ghidul tău pentru un viitor sigur
Eveniment
Ghidul tău pentru un viitor sigur
A mâncat fructele unei plante decorative și a murit. Ce s-a întâmplat cu o elevă de liceu și ce au transmis autoritățile
Eveniment
A mâncat fructele unei plante decorative și a murit. Ce s-a întâmplat cu o elevă de liceu și ce au transmis autoritățile
Caz terifiant în Capitală! Un bătrân a fost înjunghiat de zeci de ori de un tânăr
Eveniment
Caz terifiant în Capitală! Un bătrân a fost înjunghiat de zeci de ori de un tânăr
Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului
Eveniment
Un bărbat de 58 de ani a rănit intenționat o pisică. Ce au găsit autoritățile la locuința suspectului
Mihaela Bilic: „E o invenție tare bună”. Iată ce poți face atunci când ai poftă de dulce
Eveniment
Mihaela Bilic: „E o invenție tare bună”. Iată ce poți face atunci când ai poftă de dulce
Ultima oră
17:17 - Dani Mocanu, verificat de ANAF. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Ce au mai descoperit inspectorii fiscali
17:13 - Târgul de Crăciun din Craiova se deschide în această săptămână. Ce activități au pregătit organizatorii
16:51 - Surpriză! S-a aflat cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Ce mesaj a transmis
16:35 - Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
16:34 - Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat
16:26 - Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
16:19 - IPJ Gorj a confirmat: Șeful Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, nu are nicio implicare în incidentul din Tg-Jiu
16:05 - Ghidul tău pentru un viitor sigur
16:03 - George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
15:53 - Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate