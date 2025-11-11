Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri). În urma controalelor, au fost aplicate 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.

Ce s-a întâmplat

a verificat 573 de IFN-uri, dintre care la 326 s-au constatat de la prevederile legale. Astfel, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1,47 milioane de lei și dispuse 104 măsuri complementare, conform Știrile ProTv.

Verificările fac parte dintr-o acţiune tematică de control la nivel naţional, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor şi intereselor consumatorilor de către instituţiile financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv a celor organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu bunuri în gaj, conform legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

Ce nereguli au fost găsite

Principalele abateri constatate au fost:

practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive: dobânzi excesive, clauze înşelătoare, anatocisme ascunse („dobândă la dobândă”)

aplicarea nelegală a comisioanelor (raportarea acestora la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului, perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului)

neconformităţi în documentaţia contractuală (informaţii incomplete în Fişa Standard la Nivel European, lipsa precizărilor clare privind calcularea DAE, lipsa exemplului reprezentativ şi a avertizărilor privind consecinţele neplăţii)

Alte nereguli constatate:

încălcarea dreptului consumatorului de a alege modalitatea de rambursare (rate egale sau descrescătoare) fără posibilitatea unei decizii informate

lipsa exemplelor reprezentative în materialele publicitare

nerespectarea condiţiilor legale privind declararea scadenţei anticipate, înainte de împlinirea a 90 de zile consecutive de restanţă

Recomandarea ANPC

Comisarii au dispus ca IFN-urile să restituie sumele încasate nelegal, să înceteze practicile comerciale incorecte și să modifice documentele standard pentru a include toate informațiile prevăzute de lege.

De asemenea, ANPC îi sfătuieşte pe consumatori să acorde o atenţie sporită condiţiilor contractuale şi să îşi exercite drepturile legale.

Mai mult, instituția reaminteşte că, pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea nivelului dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditării, potrivit Legii nr. 243/2024.

Dacă sunt îndeplinite condițiile, IFN-ul este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare.