Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri). În urma controalelor, au fost aplicate 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.
ANPC a verificat 573 de IFN-uri, dintre care la 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale. Astfel, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 1,47 milioane de lei și dispuse 104 măsuri complementare, conform Știrile ProTv.
Verificările fac parte dintr-o acţiune tematică de control la nivel naţional, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor şi intereselor consumatorilor de către instituţiile financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv a celor organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu bunuri în gaj, conform legislaţiei privind protecţia consumatorilor.
Principalele abateri constatate au fost:
Alte nereguli constatate:
Comisarii au dispus ca IFN-urile să restituie sumele încasate nelegal, să înceteze practicile comerciale incorecte și să modifice documentele standard pentru a include toate informațiile prevăzute de lege.
De asemenea, ANPC îi sfătuieşte pe consumatori să acorde o atenţie sporită condiţiilor contractuale şi să îşi exercite drepturile legale.
Mai mult, instituția reaminteşte că, pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea nivelului dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditării, potrivit Legii nr. 243/2024.
Dacă sunt îndeplinite condițiile, IFN-ul este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare.