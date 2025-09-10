ChatGPT a devenit un „prieten de nădejde” al elevilor, studenților, dar și angajaților și angajatorilor. Peste 900 de milioane de utilizatori îl folosesc zilnic fie pentru a le oferi informații generale, fie pentru a le oferi un sfat într-o problemă personală. Însă, lipsa reglementărilor a provocat deja mai multe tragedii, iar autoritățile române încearcă acum să caute metode prin care să prevină situații catastrofale.

Ce se întâmplă când un utilizator îi confesează lui ChatGPT intențiile sale violente Câți români folosesc ChatGPT și cât de des o fac Ce țară a ales să oprească temporar ChatGPT De ce a fost dat în judecată OpenAI de o familie din SUA

Ce se întâmplă când un utilizator îi confesează lui ChatGPT intențiile sale violente

În funcție de nevoia și dorința utilizatorul, ChatGPT poate oferi ajutor la teme sau la înțelegerea unor lecții, ori chiar spune glume și da sfaturi în probleme emoționale. Există însă și situații în care oamenii își mărturisesc intențiile violente, cazuri în care, în unele țări, conversația este preluată de un moderator uman, responsabil să anunțe autoritățile.

„Cele mai multe din clasele astea de interes ajung la o mică echipă umană care le revizuieşte. Utilizatorul nu este anunţat în niciun fel că se întâmplă lucrul acesta. Vor fi situaţii în care aceste informaţii ale utilizatorului nu sunt protejate”, a explicat Andi Petreanu, specialist în inteligenţa artificială.

Câți români folosesc ChatGPT și cât de des o fac

Inteligența artificială și tehnologia, în general, ar trebui să prevină tragediile, însă, atât în țara noastră, cât și în altele, realitatea ajunge să fie cu totul alta.

„Trebuie să vorbim de canale de comunicare securizate, trebuie să existe un destinatar pregătit să analizeze informaţia respectivă, să discearnă. Aşa, pur teoretic, ea sună bine, dar trebuie foarte mare atenţie”, a declarat Sorin Stănică, purtător de cuvânt Prevenţie .

Jumătate dintre cetățenii români susțin că apelează la inteligenţa artificială cel puţin o dată pe săptămână.

Ce țară a ales să oprească temporar ChatGPT

În martie 2023, a interzis temporar accesul la ChatGPT, invocând probleme de securitate a datelor și lipsa unui sistem de verificare a vârstei utilizatorilor, precum și posibile breșe de securitate legate de datele utilizatorilor. Ca răspuns la acuzațiile venit din partea autorităților de la Roma, compania care a dezvoltat ChatGPT, OpenAI, a anunțat că va face demersuri pentru a remedia problemele semnalate, dar și pentru a preîntâmpina încălcări ale legislației italiene de protecție a datelor.

Statul italian a oferit companiei americane 20 de zile pentru a implementa măsurile solicitate, amenințând că în caz contrar, va trebui să plătească o amendă de până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra sa totală de afaceri anuală la nivel mondial.

De ce a fost dat în judecată OpenAI de o familie din SUA

Un caz celebru care a stârnit controverse în spațiul public și a ridicat semne de întrebare referitor la siguranța folosirii roboților cu inteligență artificială a fost cel al lui Adam Raine. Adolescentul de 16 ani s-a sinucis, asta după ce i-a mărturisit botului intențiile sale, ba chiar și-a pregătiti scrisoarea de adio pentru părinți cu ajutorul acestuia, relatează

Părinții adolescentului sunt convinşi că ChatGPT l-a încurajat pe adolescent să-și pună capăt vieții. Familia tânărului de 16 ani susține că botul online nu i-a sugerat nicio clipă acestuia să consulte un specialist, ci din contră, i-a oferit justificări pentru care decizia sa este una corectă și potrivită.

Părinţii, care spun că fiul lor ar fi fost încă în viață dacă botul ar fi alertat specialiştii sau familia cu privire la intențiile sinucigașe, au dat în judecată OpenAI. Drept răspuns la acuzațiile care i s-au adus, compania a declarat că face demersuri pentru ca părinții sau tutorii minorilor care folosesc aplicația să fie alertați în caz de aceștia dau semne de suferinţă psihologică.