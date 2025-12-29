Peștele rămâne vedeta tradițională a în România. Totuși, tot mai des ajunge pe farfuriile noastre adus din țări străine.

Producția locală nu mai face față cererii tot mai mari, așa că magazinele se bazează în mare parte pe importuri. Acest lucru are și consecințe, deoarece volumele mari aduse din afară împing prețurile în sus.

Cât a ajuns să îi coste pe români tradiția peștelui de Revelion

În piețe și pescării, românii privesc cu atenție tarabele și admit că anul acesta cheltuiesc mai mult pentru aceeași tradiție. Mulți cântăresc cu grijă fiecare opțiune, oscilând între peștele mai accesibil și sortimentele mai scumpe, venite din import.

Comparativ cu decembrie anul trecut, prețurile la pește și fructe de mare au urcat cu peste 7%, arată datele . Creșterea se simte clar în buzunarele oamenilor. În această perioadă, un kilogram de crap poate costa între 30 și 65 de lei, în funcție de proveniență și calitate. Peștele oceanic și fileurile sunt și mai scumpe, prețurile ajungând ușor la 70–90 de lei kilogramul. În unele cazuri, acestea pot depăși chiar și acest nivel.

„În această perioadă, crapul e foarte bine căutat, carasul merge și el și, în general, pește de captură, pește de Atlantic, halibutul, unul dințat de la noi, de la Marea Neagră, mai puțin că a fost și vrea mai dificilă, că sunt mai puțini pești”, a declarat angajata unei pescării, potrivit stirileprotv.ro.

Cât din peștele de pe mesele românilor este autohton și cât vine din import

Nu doar tradiția ne apropie de , ci și statistica o confirmă. Românii consumă, în medie, aproximativ 8 kilograme pe an, potrivit datelor Eurostat. Luna decembrie are un rol important, pentru că doar în această perioadă se vinde aproape 10% din cantitatea totală anuală.

„România nu produce decât în jur de 10–15.000 de tone, maxim 20.000”, a transmis președintele federației Romfish.

Deși rămâne prezent pe mesele românilor, cea mai mare parte a peștelui nu provine din producția internă, ci este adus din alte țări. În această perioadă, peștele autohton este mai dificil de găsit, din cauza condițiilor naturale. Unii pescari spun că extinderea plajelor de la Marea Neagră a avut un impact asupra capturilor. Ei susțin că acest lucru ar fi influențat semnificativ cantitățile de pește aduse la țărm.

„De când au început lucrările, nu mai sunt producții așa de bune. Odată ce bag plasele în acel loc în care, de obicei, era pește și acum nu mai este, e clar că ceva s-a întâmplat acolo.”, a precizat un pescar profesionist.

Pe piața din România ajung cantități importante de pește din alte țări europene. Printre principalii furnizori se numără Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia și Spania.