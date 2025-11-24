Petardele clasice au fost interzise pentru toți românii începând din acest an. Măsura vine după o perioadă în care foarte mulți oameni au ajuns la spital. de aceste explozive au devenit pur și simplu prea periculoase.

Autoritățile au decis că riscurile sunt prea mari. Din acest motiv, regulile au fost înăsprite. Cei care folosesc sau vând petarde riscă amenzi foarte mari și, în cazurile grave, chiar închisoare.

Ce articole pirotehnice mai sunt permise și ce a fost interzis

Noile reglementări lasă pe piață doar articolele , adică produsele considerate foarte sigure. Aici intră artificiile de brad și alte variante mici, gândite mai mult pentru efect vizual decât pentru zgomot. Chiar și așa, pot fi cumpărate numai de la persoane autorizate, iar cumpărătorii trebuie să aibă minimum 16 ani.

În schimb, categoria P1 a fost eliminată complet. Aici erau incluse petardele puternice și artificiile care provocau cele mai multe accidente. Aceste produse aveau un risc ridicat și, în fiecare an, în , provocau răni grave pentru sute de oameni. Autoritățile au decis că este momentul să dispară definitiv, pentru a evita tragediile repetate.

Ce riscă românii care nu respectă noile reguli

Cei care ignoră noile prevederi plătesc scump. Pentru persoanele fizice, amenzile pornesc de la 1.000 de lei și pot urca până la 7.500 de lei. Pentru firme, situația devine și mai dură, deoarece sancțiunile încep de la 10.000 de lei și pot ajunge la 75.000 de lei.

În plus, neregulile nu se termină doar cu o amendă. Legea permite deschiderea de dosare penale, iar pedepsele pot ajunge chiar la închisoare, între 1 și 5 ani. Oamenii legii nu stau pe loc, iar sunt deja în toi. Până acum au efectuat peste 700 de controale, iar numărul continuă să crească, potrivit observatornews.ro.