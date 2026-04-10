Acasa » Eveniment » Piaţa imobiliară din România a explodat. Locuințele s-au scumpit cu 74% în 10 ani

Piaţa imobiliară din România a explodat. Locuințele s-au scumpit cu 74% în 10 ani

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 08:57
Piaţa imobiliară din România a explodat. Locuințele s-au scumpit cu 74% în 10 ani
  1. Ce arată datele Eurostat despre evoluția prețurilor imobiliare în România
  2. Cum se poziționează România în raport cu evoluția din Ungaria

Piața imobiliară din România a explodat în ultimul deceniu. Între 2015 și 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 74%, potrivit datelor Eurostat. Chiriile au urmat același trend, urcând cu aproximativ 72%.

La nivel european, recordul este deținut de Ungaria. Acolo, anul trecut, proprietățile se vindeau la prețuri aproape de patru ori mai mari decât în urmă cu zece ani.

Ce arată datele Eurostat despre evoluția prețurilor imobiliare în România

Piața imobiliară din Uniunea Europeană continuă să crească, dar într-un ritm mai temperat. În trimestrul al patrulea din 2025, prețurile locuințelor au urcat cu 5,5% față de aceeași perioadă din 2024. În același interval, chiriile au crescut cu 3,2%. Raportat la trimestrul anterior, avansul a fost mai redus, de 0,8% pentru locuințe și 0,6% pentru chirii. Pe termen lung, în ultimii zece ani, locuințele s-au scumpit în medie cu 64,9% la nivelul UE. În schimb, chiriile au crescut cu 21,8% în aceeași perioadă. În 25 de state membre, prețurile locuințelor au avansat mai rapid decât chiriile.

România urmează același trend de creștere. Între 2015 și 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 74%, iar chiriile cu 72%. Piața locală se dezvoltă însă inegal, cu diferențe între segmente. Prețul mediu național a depășit pentru prima dată 2.000 de euro pe metru pătrat util, susținut de locuințele noi.

București, Iași și Timișoara rămân cele mai dinamice piețe, în timp ce Cluj-Napoca, Brașov și Constanța încetinesc, chiar dacă în Cluj prețurile ating în continuare noi recorduri, notează antena3.ro.

Cum se poziționează România în raport cu evoluția din Ungaria

Dacă în România creșterea a fost puternică, în Ungaria evoluția a fost spectaculoasă. În aceeași perioadă, prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 290%, adică de aproape patru ori, cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Tot aici s-au scumpit și chiriile cel mai mult, acestea dublându-se în ultimul deceniu (+109%).

La polul opus, Finlanda este singura țară în care prețurile locuințelor au scăzut în această perioadă (-3%). În același timp, chiriile au crescut în toate cele 27 de state membre, cu majorări semnificative în Lituania (+88%), Irlanda și Polonia (ambele +76%).

Prin comparație, România are o creștere mai echilibrată între prețuri și chirii, dar rămâne pe o traiectorie ascendentă, susținută mai ales de dezvoltările noi și de cererea din marile orașe.

Citește și...
Maratonul solidarității, campania inițiată de DGASPC Sector 6, la final. 2200 de pachete cu bucate pascale ajung pe mesele celor defavorizați (VIDEO)
Eveniment
Maratonul solidarității, campania inițiată de DGASPC Sector 6, la final. 2200 de pachete cu bucate pascale ajung pe mesele celor defavorizați (VIDEO)
Cât costă azi, 10 aprilie, combustibilii în România. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină
Eveniment
Cât costă azi, 10 aprilie, combustibilii în România. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină
Drumuri sub zăpadă în România înainte de Paște. Ce restricții trebuie să respecte șoferii în această perioadă (VIDEO)
Eveniment
Drumuri sub zăpadă în România înainte de Paște. Ce restricții trebuie să respecte șoferii în această perioadă (VIDEO)
De ce trec credincioșii pe sub Sfânta Masă în Vinerea Mare. Semnificația profundă a acestui obicei din Săptămâna Patimilor
Eveniment
De ce trec credincioșii pe sub Sfânta Masă în Vinerea Mare. Semnificația profundă a acestui obicei din Săptămâna Patimilor
„România neîmblânzită”, documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)
Eveniment
„România neîmblânzită”, documentarul care a impresionat publicul, difuzat pe B1 TV. Imagini spectaculoase din România (VIDEO)
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Eveniment
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Cum explică CTP victoria rapidă, în primă instanță, a postului Realitatea Plus: Este caracatița Savonea, care face asta pentru că știe că nu va păți nimic cu Nicușor Dan la Cotroceni (VIDEO)
Eveniment
Cum explică CTP victoria rapidă, în primă instanță, a postului Realitatea Plus: Este caracatița Savonea, care face asta pentru că știe că nu va păți nimic cu Nicușor Dan la Cotroceni (VIDEO)
Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
Eveniment
Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii
Eveniment
Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii
Marea dilemă a iepurașilor de Paște. Ce se întâmplă, de fapt, cu dulciurile care rămân pe rafturile magazinelor
Eveniment
Marea dilemă a iepurașilor de Paște. Ce se întâmplă, de fapt, cu dulciurile care rămân pe rafturile magazinelor
Ultima oră
10:46 - Ministrul Educației critică dezechilibrele din școli și indică un vinovat clar. Care este factorul principal din spatele claselor supraaglomerate
10:42 - Maratonul solidarității, campania inițiată de DGASPC Sector 6, la final. 2200 de pachete cu bucate pascale ajung pe mesele celor defavorizați (VIDEO)
10:19 - Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima, pomeniți pe 10 aprilie. Ce semnificație are jertfa lor
10:11 - Se dă startul pasiunii pentru mașini! Autoreport, o nouă emisiune din lumea auto pe B1 TV
09:59 - Vinerea Mare, ziua tăcerii și a credinței profunde în tradiția creștină. Ce semnificație au ritualurile și interdicțiile respectate de credincioși
09:51 - Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap
09:47 - Cât costă azi, 10 aprilie, combustibilii în România. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină
09:28 - Pepe, despre tradițiile de Paște: „În Vinerea Mare țin post negru. Sărbătorile perfecte sunt doar în familie!”
09:24 - Mircea Lucescu, condus azi pe ultimul drum. Va fi înmormântat cu onoruri militare. Cum se va desfășura ceremonia de înhumare
09:19 - Constanța: două persoane amendate pentru tăierea și vânzarea florilor din oraș. Primăria face apel la spiritul civic al localnicilor