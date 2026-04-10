Piața imobiliară din România a explodat în ultimul deceniu. Între 2015 și 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 74%, potrivit datelor . Chiriile au urmat același trend, urcând cu aproximativ 72%.

La nivel european, recordul este deținut de Ungaria. Acolo, anul trecut, proprietățile se vindeau la prețuri aproape de patru ori mai mari decât în urmă cu zece ani.

Ce arată datele Eurostat despre evoluția prețurilor imobiliare în România

Piața imobiliară din Uniunea Europeană continuă să crească, dar într-un ritm mai temperat. În trimestrul al patrulea din 2025, au urcat cu 5,5% față de aceeași perioadă din 2024. În același interval, chiriile au crescut cu 3,2%. Raportat la trimestrul anterior, avansul a fost mai redus, de 0,8% pentru locuințe și 0,6% pentru chirii. Pe termen lung, în ultimii zece ani, locuințele s-au scumpit în medie cu 64,9% la nivelul UE. În schimb, chiriile au crescut cu 21,8% în aceeași perioadă. În 25 de state membre, prețurile locuințelor au avansat mai rapid decât chiriile.

România urmează același trend de creștere. Între 2015 și 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 74%, iar chiriile cu 72%. Piața locală se dezvoltă însă inegal, cu diferențe între segmente. Prețul mediu național a depășit pentru prima dată 2.000 de euro pe metru pătrat util, susținut de locuințele noi.

București, Iași și Timișoara rămân cele mai dinamice piețe, în timp ce , Brașov și Constanța încetinesc, chiar dacă în Cluj prețurile ating în continuare noi recorduri, notează antena3.ro.

Cum se poziționează România în raport cu evoluția din Ungaria

Dacă în România creșterea a fost puternică, în Ungaria evoluția a fost spectaculoasă. În aceeași perioadă, prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 290%, adică de aproape patru ori, cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Tot aici s-au scumpit și cel mai mult, acestea dublându-se în ultimul deceniu (+109%).

La polul opus, Finlanda este singura țară în care prețurile locuințelor au scăzut în această perioadă (-3%). În același timp, chiriile au crescut în toate cele 27 de state membre, cu majorări semnificative în Lituania (+88%), Irlanda și Polonia (ambele +76%).

Prin comparație, România are o creștere mai echilibrată între prețuri și chirii, dar rămâne pe o traiectorie ascendentă, susținută mai ales de dezvoltările noi și de cererea din marile orașe.