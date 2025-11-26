Interesul pentru turismul de iarnă capătă o amploare tot mai vizibilă, mai ales în rândul românilor care preferă city break-urile dedicate piețelor de Crăciun. Datele recente indică faptul că această tendință se consolidează de la an la an, iar ofertele de zbor și aplicațiile de călătorie se adaptează în ritm accelerat. În 2025, destinațiile europene renumite pentru atmosfera festivă sunt într-o competiție directă pentru atenția vizitatorilor din România.

Ce îi atrage pe români la târgurile de Crăciun

Conform informațiilor oficiale, o mare parte dintre rezervările de bilete de avion făcute pentru lunile noiembrie – decembrie 2025 sunt generate de dorința românilor de a vizita din marile orașe europene. Viena, Bruxelles, Praga, Nuremberg și Frankfurt se numără printre destinațiile preferate, iar prețurile pentru zborurile dus-întors pornesc de la 66 de euro, ceea ce face ca aceste escapade să fie accesibile pentru mulți turiști.

Pentru a simplifica procesul de planificare, o aplicație online le oferă utilizatorilor o secțiune dedicată acestor târguri, unde pot găsi rapid city break-uri de 3-4 zile, cu zboruri avantajoase și sugestii adaptate bugetelor lor. Instrumentele integrate sunt concepute astfel încât să reducă timpul necesar deciziei și să transforme organizarea vacanței într-un demers intuitiv. Astfel, pentru cei interesați de experiențe autentice de sezon, aplicația devine o resursă utilă în alegerea ofertei potrivite.

Care sunt destinațiile preferate și ce atracții oferă

Viena rămâne orașul favorit al românilor datorită celebrului Wiener Christkindlmarkt, un târg care atrage anual peste trei milioane de vizitatori și impresionează prin decoruri spectaculoase. Bruxelles combină tradiția cu elemente moderne, oferind un cadru urban vibrant, iar Praga cucerește prin atmosfera medievală care completează perfect perioada sărbătorilor. Nuremberg și Frankfurt completează topul, fiind recunoscute pentru târgurile amplasate în zonele lor istorice.

Totodată, Strasbourg, Stuttgart și Dortmund atrag milioane de turiști anual, consolidându-și poziția în topul celor mai mari târguri europene. Decorurile elaborate, produsele tradiționale și atmosfera festivă determină mulți vizitatori să revină an de an. La un astfel de târg, un turist cheltuie în medie între 30 și 60 de euro, sumă ce cuprinde gustări locale, băuturi calde și suveniruri specifice perioadei de iarnă.

„Le oferim românilor mai mult decât simpla posibilitate de a rezerva un bilet de avion, punând la dispoziție soluții care îi ajută să descopere rapid destinațiile și ofertele care îi interesează. Vrem să oferim scurtături spre cele mai dorite motive de călătorie, iar Târgurile de Crăciun sunt fără îndoială cele mai căutate activități de vacanță în perioada noiembrie – decembrie. Alături de târgurile de Crăciun, românii pot căuta și destinațiile cu bilete de avion sub 100 de euro și city breakuri pentru următoarele șase săptămâni”, a spus Claudia Tocilă, director de Marketing Vola, potrivit Libertatea.ro.

Cum evoluează prețurile biletelor de avion

Costul unui zbor dus-întors către destinațiile europene populare variază între 66 și 292 de euro de persoană, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 8% față de anul 2024. Românii beneficiază de numeroase rute directe operate din marile orașe ale țării, precum , Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Cele mai accesibile bilete, adesea sub 100 de euro, se găsesc pentru destinații precum Bruxelles, Gdansk, Berlin, Nuremberg, Praga și Varșovia.

În schimb, rutele către țările nordice, precum Copenhaga, Tallinn, Oslo, Stockholm sau Helsinki, rămân mai scumpe, din cauza competiției reduse dintre companiile aeriene și a zborurilor care necesită escale. Prețurile diferă considerabil în funcție de perioada aleasă pentru călătorie: în prima parte a lunii decembrie, tarifele sunt semnificativ mai reduse, însă se apropie de dublu în intervalul 24–28 decembrie, când cererea crește substanțial.

Ce piețe atrag cei mai mulți vizitatori și ce alternative mai accesibile există

Printre cele mai vizitate târguri din Europa se numără din Viena, cu aproximativ trei milioane de vizitatori anual, Strasbourg, cu două milioane, dar și piețele imense din Germania, precum Dortmund și Stuttgart, fiecare depășind 3,5 milioane de turiști. Leipzig atrage aproape trei milioane de vizitatori, confirmând interesul uriaș pentru acest tip de experiențe.

În același timp, turiștii descoperă tot mai des destinații mai puțin aglomerate, dar la fel de fermecătoare, precum Riga, Gdansk sau Cracovia. Aceste orașe oferă târguri autentice și prețuri mai prietenoase, iar pentru ruta București–Gdansk, zborurile încep de la 71 de euro dus-întors.