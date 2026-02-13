B1 Inregistrari!
Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ

Adrian Teampău
13 feb. 2026, 13:26
﻿ Ofițeri DNA il escorteaza pe directorul ANPC, Cristian Popescu Piedone, la domiciliul acestuia din Bragadiru, 22 iulie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Piedone a pierdut procesul decisiv
  2. Instanța a confirmat decizia ANI

Piedone, Cristian Popescu, fostul primar al Sectorului 5 rămâne cu sentința de incompatibilitate ca urmare a unei decizii finale a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Piedone a pierdut procesul decisiv

Fostul primar al Sectorului 5 și fost șef al Protecției Consumatorilor rămâne cu sentința de incompatibilitate stabilită în 2024 de Curtea de Apel București. Piedone a pierdut contestația pe care a depus-o la Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie.

Hotărârea pronunțată de ÎCCJ va avea efecte directe asupra intenției fostului comisar șef al ANPC de a ocupa alte funcții publice. Legea nr. 176/2010 prevede că persoanele aflate în incompatibilitate sau conflict de interese nu mai pot ocupa funcții publice timp de trei ani.

Potrivit Curții Constituționale interdicția vizează orice funcție publică, nu doar pe cea deținută anterior. Interdicția va decurge din momentul în care rămâne definitiv raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI), confirmat printr-o decizie a instanței.

În 28 februarie 2024, Agenția Națională de Integritate a anunțat că edilul Sectorului 5 a fost găsit în conflict de interese administrativ. El a fost acuzat că și-a numit ginerele în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale.

Instanța a confirmat decizia ANI

Piedone a respins acuzațiile pe care i le-a adus ANI și a susținut că nu ar fi primit documente oficiale din care să rezulte statea de conflict de interese.

„Mie încă nu mi-a fost comunicat vreun raport al Agenției de integritate, deși, atât eu personal, cât și avocații mei, în nenumărate rânduri am depus toate diligențele în vederea unei comunicări corecte și transparente cu reprezentanții instituției, dar inspectorii de caz, au fost, pe rând, refractari cu privire la garantarea dreptului meu de a fi informat și de a lua la cunoștință în mod corect de procedurile la care sunt supus”, spunea fostul primar.

Pe de altă parte, inspectorii de integritate au stabilit că, în calitate de primar, Piedone a semnat dispozițiile de numire ale ginerelui său ca membru al Comisiei respective. Ca urmare, acesta din urmă a primit un folos materiale direct, 109.520 lei. Raportul mai arată că persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 5, lit. f) și art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

În exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON”, a transmis ANI.

Tags:
