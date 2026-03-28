Un studiu medical arată că adulții care au adoptat un tipar alimentar constant au pierdut mai mult în greutate în decurs de 12 săptămâni.

Cercetarea realizată de American Psychological Association și publicat în revista a inclus 112 adulți cu . Aceștia au înregistrat zilnic, într-o aplicație mobilă și s-au cântărit cu un cântar wireless.

Ce rezultate a arătat acest studiu?

Noul studiu arată că participanții care au consumat frecvent aceleași alimente au pierdut în medie 5,9% din greutatea corporală pe durata cercetării. Procentul a fost mai mare prin comparație cu cei care au avut o dietă variată (4,3%).

Informația a fost confirmată de autorii cercetării care au mai arătat că o variabilitate mai mică a aportului caloric a fost asociată cu o scădere mai mare în greutate.

Autorii au mai relatat că pentru fiecare creștere de 100 de calorii în variația zilnică a aportului caloric, pierderea totală în greutate a scăzut cu aproximativ 0,6% pe durata studiului.

Cum a fost realizată cercetarea?

În acest studiu au fost incluși 112 adulți cu obezitate. Ei s-au înscris într-un program structurat de scădere în greutate, monitorizate de . Participanții au înregistrat în timp real toate alimentele pe care le-au consumat pe parcursul fiecărei zile. Pentru aceasta au folosit o aplicație mobilă.

De asemnea, s-au cântărit zilnic cu un cântar wireless, iar informațiile au fost transmise cercetătorilor care le-au analizat și au tras concluziile, arată Health Psychology.

Analiza s-a concentrat pe primele 12 săptămâni ale programului. În această perioadă implicarea în monitorizarea obiceiurilor este, de obicei, mai ridicată.

Consistența alimentației a fost evaluată prin două criterii. Pe de-o parte s-a avut în vedere stabilitatea calorică (variațiile aportului zilnic de calorii între zile și între zilele lucrătoare și weekend) și repetitivitatea dietei (frecvența cu care participanții au consumat aceleași mese și gustări).

Care sunt limitările și implicațiile conform noului studiu ?

Autorii noului studiu subliniază că rezultatele indică o asociere, nu o relație de tip cauză-efect. Anumiți factori, precum motivația sau autocontrolul pot influența rezultatele. Autorii cercetării arată că alte studii au asociat diversitatea alimentară cu o stare generală de sănătate mai bună.

Acest lucru este valabil, în special, când varietatea are în vedere alimente sănătoase precum fructele și legumele.

Ca o concluzie suplimentară, participanții care au raportat un aport caloric mai mare în weekend decât în timpul săptămânii au pierdut mai mult în greutate. În acest context, autorii au apreciat că acest lucru reflectă o monitorizare mai consecventă a alimentației. În weekend, oamenii tind să înregistreze mai puțin riguros ceea ce consumă.

Potrivit concluziilor cercetării, simplificarea deciziilor alimentare prin mese familiare și un aport caloric constant poate ajuta la formarea unor obiceiuri mai ușor de menținut în contextul accesului facil la alimente nesănătoase.