B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul

Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
22 aug. 2025, 09:10
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
SMURD Sursa foto: B1 TV

Un bărbat a fost accidentat de o mașină, în timp ce traversa printr-o zonă nepermisă. Incidentul a avut loc pe DN 1, între localitățile Florești și Cluj. 

Evenimentul putea fi unul fatal pentru acesta, iar faptul că a scăpat fără probleme este o minune.

Ce s-a întâmplat

Potrivit imaginilor, bărbatul a încercat să traverseze strada, în zona unui centru comercial. Acesta a trecut prin fața unui camion, iar autovehiculul care venea l-a izbit din plin. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care i-a acordat îngrijirile medicale necesare.

Pietonul a refuzat transportul la spital. Din cauza incidentului, circulația a fost greoaie în zonă. De asemenea, oamenii legii au transmis că accidentul a fost soluționat ca tamponare, potrivit observator news.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
Ai grijă de dinți fără teamă și fără durere
Eveniment
Ai grijă de dinți fără teamă și fără durere
Un muncitor de 45 de ani a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa
Eveniment
Un muncitor de 45 de ani a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa
Frații Tate își fortifică reședința din București. Investiția costă aproape 4 milioane de dolari
Eveniment
Frații Tate își fortifică reședința din București. Investiția costă aproape 4 milioane de dolari
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Eveniment
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Eveniment
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Eveniment
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Eveniment
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
Eveniment
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
Ultima oră
13:15 - Două clanuri rivale, bătaie cu bâte și săbii. Ce s-a întâmplat
13:07 - Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
12:51 - Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
12:50 - Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
12:31 - Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
12:22 - Mihai Chirica, primarul Iașiului: „România a făcut extrem de multe greșeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura”
12:22 - Ai grijă de dinți fără teamă și fără durere
11:53 - Un muncitor de 45 de ani a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa
11:53 - Frații Tate își fortifică reședința din București. Investiția costă aproape 4 milioane de dolari
11:49 - Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact