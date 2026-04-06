Un copil de 12 ani a murit, luni, după ce s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Piteşti. George a avut o poveste dramatică de viață, iar problemele din familie l-au adus în disperarea de a comite acest gest.

Copilul a fost găsit inconştient. Cadrele medicale ajunse la fața locului i-au aplicat manevrele de resuscitare, dar acestea au fost zadarnice, fiind declarat decesul.

Potrivit unor surse, copilul ar fi fost instituționalizat la finalul lunii ianuarie. Pe 9 martie ar fi fost plasat într-un apartament de tip familial, împreună cu fratele său de 14 ani.

Luni, George se uita la desene animate la TV, în dormitor, în timp ce educatoarea era cu ceilalți trei copii în camera de zi. Dormitorul avea o ușă blocată care ducea spre balcon, numai că George a spart ușa și a sărit de la etaj, informează

Polițiștii continuă cercetările.

Povestea dramatică de viață a lui George

George și frații săi au fost luați de lângă mama lor în regim de urgență, femeia fiind suspectată că ar fi întreținut relații sexuale cu unul dintre minori. De asemenea, tatăl băiatului și unul dintre frați se află acum la închisoare, informează

La o zi după ce George și fratele său au fost plasați în apartamentul de tip familial, George ar fi fugit și a fost găsit de polițiști într-un maxi taxi, în drum spre comuna Căldăraru, fiind adus înapoi în apartament.