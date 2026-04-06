Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat

Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 16:43
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. George s-a aruncat de la etajul 4 și a murit
  2. Povestea dramatică de viață a lui George

Un copil de 12 ani a murit, luni, după ce s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Piteşti. George a avut o poveste dramatică de viață, iar problemele din familie l-au adus în disperarea de a comite acest gest.

George s-a aruncat de la etajul 4 și a murit

Copilul a fost găsit inconştient. Cadrele medicale ajunse la fața locului i-au aplicat manevrele de resuscitare, dar acestea au fost zadarnice, fiind declarat decesul.

Potrivit unor surse, copilul ar fi fost instituționalizat la finalul lunii ianuarie. Pe 9 martie ar fi fost plasat într-un apartament de tip familial, împreună cu fratele său de 14 ani.

Luni, George se uita la desene animate la TV, în dormitor, în timp ce educatoarea era cu ceilalți trei copii în camera de zi. Dormitorul avea o ușă blocată care ducea spre balcon, numai că George a spart ușa și a sărit de la etaj, informează Știrile Pro TV.

Polițiștii continuă cercetările.

Povestea dramatică de viață a lui George

George și frații săi au fost luați de lângă mama lor în regim de urgență, femeia fiind suspectată că ar fi întreținut relații sexuale cu unul dintre minori. De asemenea, tatăl băiatului și unul dintre frați se află acum la închisoare, informează Observator News.

La o zi după ce George și fratele său au fost plasați în apartamentul de tip familial, George ar fi fugit și a fost găsit de polițiști într-un maxi taxi, în drum spre comuna Căldăraru, fiind adus înapoi în apartament.

Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
Eveniment
Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
Eveniment
O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Eveniment
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Eveniment
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Eveniment
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Eveniment
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Eveniment
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Eveniment
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Eveniment
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
18:48 - Băsescu: „Motorina trebuie raționalizată acum”. Fostul președinte critică intervențiile pe preț
18:41 - Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF
18:39 - Deșeuri medicale descoperite în Parcul Cișmigiu. Ce sancțiuni au fost aplicate
18:39 - Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
18:21 - Buzoianu, replică după ce sindicaliștii de la Romsilva au cerut în instanță suspendarea reformei: Delir (VIDEO)
18:10 - O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
18:09 - Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant
17:57 - Cum vrea Buzoianu să pună capăt importurilor de deșeuri sub eticheta ”produse second hand”: „E o mafie care face bani din asta. Nu mai putem să fim groapa de gunoi a operatorilor din alte state” (VIDEO)
17:43 - Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți
17:39 - Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități