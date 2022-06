Planurile de vacanță, distruse! Sute de zboruri anulate și mai multe perioade de grevă, programate

Turiștii care aleg să călătorească spre destinațiile de vacanță cu avionul în această vară, ar putea avea parte de surprize neplăcute. Se anunță mai multe perioade de grevă ale echipajelor de zbor.

Sindicatele piloților de la Brussels Airlines au depus vineri un preaviz de grevă pe termen nelimitat, iar echipajele de cabină ar putea face același lucru în curând, potrivit Angajații principalului operator de zboruri de pe aeroportul belgian se plâng de condițiile de lucru foarte grele și de programul supraîncărcat. Până în acest moment, 148 de zboruri au fost anulate, în speranța că se vor liniști.

„1.000 de persoane şi-au dat demisia, iar celor care au rămas li s-au impus condiții de muncă mai grele decât înainte, mai ales la programul de zbor. Drept urmare, timpul de odihnă între două curse aeriene a fost mult redus”, au transmis reprezentații sindicatului.

Piloții Ryanair amenință, de asemenea, cu proteste, iar cei care se ocupă cu gestionarea bagajelor la Aviapartner au intrat în grevă spontană săptămâna trecută. Lucrurile nu stau mai bine nici pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Personalul de la sol va intra din nou în grevă de la 1 iulie, pentru a cere mărirea salariilor şi condiţii de muncă mai bune.

