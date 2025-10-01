B1 Inregistrari!
Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj

Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj

Elena Boruz
01 oct. 2025, 14:34
Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum pregătim pleoapele pentru un machiaj care rezistă
  2. Cum putem crea iluzia unui ochi mai ridicat
  3.  De ce contează combinarea texturilor în machiaj
  4.  Ce culori avantajează cel mai mult pleoapele căzute
  5.  Ce detalii finale dau machiajului un efect de lifting

Pleoapele căzute nu sunt un „defect” de ascuns, ci o oportunitate de a evidenția frumusețea naturală a ochilor. Cu tehnicile potrivite, alegerea corectă a culorilor și atenție la detalii, machiajul devine o armă secretă care deschide privirea, conferă un efect de lifting și adaugă eleganță întregului chip.

Cum pregătim pleoapele pentru un machiaj care rezistă

Succesul unui machiaj începe înainte de aplicarea fardurilor. Pleoapele căzute sau grase tind să strângă produsul în pliuri, așa că pregătirea este esențială, informează click.

  • Curăță și hidratează pielea  delicată din jurul ochilor.

  • Aplică un primer special pentru ochi, care creează un strat uniform și sporește aderența culorilor.

  • Fixează totul cu un strat fin de pudră translucidă pentru a matifia zona și a preveni alunecarea fardului.

Acest „ritual” simplu transformă pleoapa într-un canvas perfect și prelungește viața machiajului pe parcursul întregii zile.

Cum putem crea iluzia unui ochi mai ridicat

Greșeala frecventă în machiajul pleoapelor căzute este aplicarea fardului exact în pliul natural – loc unde culoarea dispare atunci când ochii se deschid. Soluția este mai creativă:

  • Aplică nuanța de tranziție puțin deasupra pliului, urmând o linie ușor ascendentă.

  • Concentrează o nuanță mai închisă în colțul extern și estompează spre exterior pentru un efect de lifting.

  • Evită liniile dure: tranzițiile fluide dau impresia unui ochi mai mare și mai tânăr.

Prin acest joc de umbre și lumini, privirea devine instant mai deschisă și expresivă.

 De ce contează combinarea texturilor în machiaj

Pentru un machiaj durabil, tehnica „strat peste strat” este cheia:

  • Aplică mai întâi un fard cremos care să definească forma.

  • Fixează-l cu un fard pudră din aceeași gamă de culori pentru intensitate și rezistență.

Această combinație nu doar previne strângerea produselor în pliuri, dar și asigură un aspect uniform și elegant ore întregi.

 Ce culori avantajează cel mai mult pleoapele căzute

Culoarea aleasă poate transforma complet rezultatul:

  • Ziua: alege tonuri neutre și calde: bej, maro deschis, taupe, roz satinat pentru un look natural și luminos.

  • Seara: adaugă accente de sclipici sau un fard perlat în centrul pleoapei ori în colțul intern pentru profunzime și strălucire.

  • Definește pleoapa inferioară cu un creion moale sau un fard estompat pentru a echilibra privirea.

 Ce detalii finale dau machiajului un efect de lifting

Machiajul nu se oprește la fard:

  • Sprâncenele conturate corect „ridică” optic zona ochilor.

  • Iluminatorul aplicat sub arcadă și în colțul intern adaugă luminozitate.

  • Rimelul rezistent la apă alungește și ridică genele fără să le lipească.

