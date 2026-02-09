Creșterea istorică a prețului aurului, alimentată de instabilitatea geopolitică și de cererea tot mai mare pentru active de refugiu, a determinat decizii neașteptate în industria luxului. Un hotel exclusivist din a profitat de acest context și a ales să transforme un simbol al opulenței într-o sursă directă de câștig financiar.

Într-un climat global marcat de tensiuni geopolitice și incertitudini economice, aurul a devenit una dintre cele mai căutate resurse pentru investitori. Evoluția prețului metalului prețios a determinat nu doar creșterea interesului pentru investiții, ci și reevaluarea unor active considerate până acum strict decorative.

Hotelul care a devenit celebru pentru podelele placate cu aur

Pe acest fond, conducerea Hotelului Grand Emperor din Macao a luat decizia de a demonta podeaua placată cu aur din holul principal și de a valorifica metalul prețios. Hotelul, inaugurat în 2006, era cunoscut pentru decorul său extravagant, iar la intrare, o alee pavată cu lingouri de aur reprezenta una dintre principalele atracții pentru turiști, scrie Click.

Podelele aurite deveniseră un simbol al luxului dus la extrem și un element distinctiv al unității hoteliere. Totuși, compania-mamă, cu sediul în Hong Kong, a anunțat că a ales să transforme acest element spectaculos într-o oportunitate financiară, în contextul actualei evoluții a pieței aurului.

Lingourile, vândute unei rafinării din Hong Kong

Potrivit documentelor oficiale, grupul a vândut 79 de kilograme de lingouri de aur unei rafinării din Hong Kong, obținând aproximativ 332 de miliarde de dongi vietnamezi, echivalentul a 12,8 milioane de dolari. Reprezentanții companiei au precizat că tranzacția va „consolida poziția financiară a grupului și va facilita investițiile atunci când apar oportunități potrivite”.

Decizia reflectă modul în care creșterea valorii aurului poate transforma inclusiv obiectele de lux în active lichide, cu impact direct asupra strategiei financiare a companiilor din industria ospitalității.

Macao, între declinul cazinourilor și noi strategii turistice

Macao, fostă colonie portugheză timp de 442 de ani, este una dintre cele două regiuni administrative speciale ale Chinei și singurul loc din țară unde cazinourile sunt legale. În ultimii ani, sectorul jocurilor de noroc a fost supus unor reglementări stricte, ceea ce a determinat restructurări importante în industrie.

Hotelul Grand Emperor și-a închis cazinoul în octombrie 2025, iar conducerea a anunțat ulterior că explorează noi direcții de dezvoltare în zona de divertisment și recreere. Renovarea holului, inclusiv eliminarea podelei placate cu aur, face parte din acest plan de reinventare.

Unitatea de patru stele este situată central, în apropiere de Piața Senado și de alte repere culturale importante, și dispune de peste 300 de camere, rămânând un punct de interes major pentru turiștii care vizitează Macao.