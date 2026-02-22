Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre, între și Ruse, va înregistra valori crescute duminică și luni, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și al volumului mare de autovehicule de peste 10 tone. Autoritățile române și bulgare au anunțat măsuri pentru fluidizarea circulației, în special prin prioritizarea autoturismelor. Iată ce s-a întâmplat!

Despre ce este vorba

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe (MAE), traversarea podului ar putea fi îngreunată în următoarele zile, în special din cauza traficului greu intens și a vremii nefavorabile, care poate afecta siguranța și viteza de deplasare.

Autoritățile competente din România și Bulgaria au decis ca autoturismele să aibă prioritate față de camioanele cu masa mai mare de 10 tone, pe ambele sensuri de mers, pentru a reduce timpii de așteptare și a preveni blocajele majore. Măsura vine în contextul în care Podul Prieteniei reprezintă unul dintre cele mai tranzitate puncte rutiere dintre cele două țări, fiind esențial atât pentru transportul de persoane, cât și pentru cel de marfă, conform Știrile ProTv.

Sprijin pentru românii aflați în Bulgaria

MAE reamintește că cetățenii români care întâmpină dificultăți pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii Call Center oferă sprijin în regim permanent.

De asemenea, pentru situații de urgență, românii au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Sofia: +359879440758.

Recomandări pentru șoferi

Reprezentanții MAE le recomandă șoferilor să verifice din timp condițiile de trafic și prognoza meteo, să își planifice traseul cu atenție și să ia în calcul posibili timpi suplimentari de așteptare la traversarea podului dintre Giurgiu și Ruse.

Totodată, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația mobilă „Călătorește informat”, care oferă informații actualizate și alerte utile privind condițiile de deplasare.