Prefectul judeţului Giurgiu, Ion Ghimpeţeanu, a anunţat joi că, pentru fluidizarea traficului la frontiera Giurgiu-Ruse în perioada Sărbătorilor Pascale, traficul pe Podul Prieteniei se va desfăşura fără restricţii pe ambele sensuri pentru toate tipurile de mijloace de transport, începând cu 09.04.2026, ora 14:20, şi cu lucrările suspendate până la 14.04.2026, ora 08:00.

Ce măsuri au fost anunţate pentru fluidizarea traficului

Prefectul judeţului Giurgiu, Ion Ghimpeţeanu, a declarat, joi, că s-a luat decizia ca, începând din această după-amiază până marţi dimineaţă, traficul pe să se desfăşoare fără restricţii pe ambele sensuri, pentru toate tipurile de mijloace de transport, potrivit declaraţiilor transmise Agerpres.

În cadrul declaraţiei sale, prefectul a subliniat importanţa strategică a punctului de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse şi a făcut un apel la responsabilitatea conducătorilor auto în vederea plății rovinietei și a taxelor de drum.

„În acest context de trafic intens, fac un apel la responsabilitatea fiecărui conducător auto să îşi achiziţioneze din timp rovinieta şi să se asigure că are plătite taxele de drum utilizând metodele online sau punctele autorizate înainte de a ajunge la frontieră, pentru o traversare mai rapidă a podului”, transmite prefectul Ion Ghimpeţeanu.

Care este perioada exactă a măsurilor şi ce restricţii sunt ridicate

Conform datelor furnizate de , „începând cu data de 09.04.2026, ora 14:20, traficul pe Podul Prieteniei se desfăşoară fără pe ambele sensuri, pentru toate tipurile de mijloace de transport.” Măsura vizează fluidizarea traficului în perioada Sărbătorilor Pascale, potrivit G4Media.

Prefectul Ion Ghimpeţeanu a precizat că, pentru a asigura o fluenţă maximă, lucrările la pod au fost suspendate până pe data de 14.04.2026, ora 08:00. Măsura de suspendare a lucrărilor reprezintă o excepţie temporară menită să reducă timpii de aşteptare la frontieră.

Ce lucrări se desfăşoară şi cum afectau anterior traficul

Partea bulgară efectuează lucrări de reabilitare la Podul Prieteniei, motiv pentru care, în ultimele luni, traficul pe pod s-a desfăşurat pe o singură bandă de circulaţie, arată materialul citat. Această situaţie a generat valori ridicate ale traficului în contextul sărbătorilor, potrivit declaraţiilor prefectului.

Ion Ghimpeţeanu a adăugat că a solicitat o mobilizare exemplară a tuturor structurilor implicate pentru derularea în bune condiţii a traficului la frontieră.