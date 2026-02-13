Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a făcut un anunț care iese din tiparul comunicatelor oficiale obișnuite, deschizând procedura de adopție pentru un câine de serviciu retras din activitate. Patrupedul, un ciobănesc german tânăr, nu va mai participa la misiuni operative. În schimb, are șansa de a ajunge într-o familie, în condiții reglementate clar.

De ce a fost scos din activitate câinele de serviciu

Potrivit informațiilor transmise de instituție, va fi cedat gratuit „un de serviciu, rasa ciobănesc german, sex masculin, culoare standard, născut la data de 22 martie 2024, scos din funcțiune”.

Retragerea a fost decisă în urma unor evaluări interne, proceduri firești în cazul animalelor folosite în misiuni. Odată încheiat acest proces, cadrul legal permite inițierea adopției.

Cum funcționează procedura de adopție și cine are prioritate

Cedarea se face în baza reglementărilor care stabilesc ce se întâmplă cu animalele de serviciu după retragerea din activitate. Procesul este unul oficial, transparent și fără costuri pentru persoana care preia câinele. Scopul este ca animalul să ajungă într-un mediu stabil, unde să beneficieze de îngrijire și continuitate.

Regulile sunt foarte clare în privința ordinii de prioritate. „Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului, din momentul scoaterii din funcțiune sau declasării, se va efectua cu prioritate către instructorii și conductorii acestuia”, se mai precizează în anunțul oficial. Astfel, cei care au lucrat direct cu patrupedul au prima șansă de a-l adopta, tocmai pentru a menține legătura deja formată, relatează Adevărul.

Ce rol au câinii de serviciu ai Poliției de Frontieră

Câinii folosiți de participă la misiuni de patrulare, depistare și intervenție, fiind antrenați special pentru astfel de sarcini. Retragerea lor din activitate nu este o decizie arbitrară, ci rezultatul unor evaluări stabilite prin norme interne și acte naționale. După scoaterea din funcțiune, adopția devine o soluție firească.