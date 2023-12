Poliția Română face verificări după experimentul sindicalistului Cosmin Andreica privind traficul de droguri în Portul Constanța

Poliția Română face verificări cu privire la situația prezentată în de președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica.

„Facem verificări pe situația în sine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, pentru .

Cosmin Andreica, experiment privind traficul de droguri în Portul Constanța

Într-o intervenție pentru B1 TV, Georgian Drăgan spunea că liderul Sindicatului Europol „ ” dacă în pachet era într-adevăr cocaină.

„Trebuie să înțelegem că aceste informații sunt vădit tendențioase și false. Colegii mei acționează permanent 24/24 în acel port, sunt efectuate analize de risc pentru trasporturile, și subliniez, din afara țării și tranzitează Portul Constanța, nu pentru cei care intră ca să se plimbe câteva minute în port cu un kilogram de făină. Mă îndoiesc că era cocaină, că asta înseamnă că a săvârșit o infracțiune”, a spus Georgian Drăgan, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ulterior, în aceeași emisiune, Cosmin Andreica a confirmat că .

„Noi am realizat un experiment social, un experiment social care demonstrează vulnerabilitățile portului (…). Am intrat în port pedestru, fără să fiu legitimat, fără să fiu întrebat de nimic, am ieșit din port cu acest pachet suspect la vedere, în mână, fără să fiu întrebat, fără să interacționez cu cineva. La fel, am folosit și un autoturism”, a povestit sindicalistul.