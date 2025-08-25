Inspectoratul General al Poliției Române a transmis un comunicat prin care neagă informațiile apărute în mediul online conform cărora polițiștii ar fi nevoiți să își vândă echipamentele pe Internet.

Reprezentanții instituției au spus că toate articolele de uniformă și dotările tactice sunt distribuite gratuit, conform legii, și prin structurile MAI.

În urma unor articole apărute în spațiul public care insinuau faptul că polițiștii ar fi împinși să-și vândă echipamentele din cauza crizei, pe internet, IGPR a transmis un punct de vedere oficial.

Reprezentanții instituției au precizat că: „Poliția Română este preocupată permanent pentru îmbunătățirea tehnicii din dotare și o bună pregătire profesională a polițiștilor, astfel încât intervențiile să fie eficiente, iar polițiștii să acționeze în siguranță” , se arată în comunicat oficial IGPR, preluat de către .

De asemenea, echipamentele sunt distribuite conform unei strategii anuale de dotare, stabilită pe baza solicitărilor polițiștilor.

Ce achiziții s-au făcut în cadrul instituției

Conform cadrului normativ, „uniforma, echipamentele specifice, precum și regulile de compunere și port ale acestora sunt reglementate strict, iar furnizarea acestora se realizează exclusiv prin structurile Ministerului Afacerilor Interne”, se mai arată în comunicat, potrivit sursei citate.

Articolele din dotare, precum și uniforma sunt puse la dispoziție polițiștilor în mod gratuit, în funcție de misiunile și atribuțiile lor. Dacă este nevoie, aceștia pot solicita de care aparțin acordarea sau înlocuirea anumitor .

Mai mult de atât, în ultimii doi ani, Poliția Română a achiziționat peste 1.000 de autovehicule, 11.000 de bastoane, 5.300 de camere tip Body-cam și peste 19.000 de dispozitive pentru accesarea bazelor de date.

Cum este pedepsită comercializarea echipamentelor

IGPR atrage atenția că „producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională”