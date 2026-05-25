Un polițist din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DNA Pitești. Procurorii îl acuză de trafic de influență, după ce ar fi pretins 12.000 de euro de la un alt polițist. Acesta promițându-i că poate interveni pentru mutarea acestuia de la un inspectorat județean de poliție la altul.

Ce spun organele competente în acest caz?

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis, pe 23 mai 2026, propunerea procurorilor DNA – Serviciul Teritorial Pitești și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui agent de poliție.

Potrivit al DNA, la data faptelor, acesta lucra în cadrul Poliției Municipiului Câmpulung – Biroul Ordine Publică și era și președinte al unei filiale județene din cadrul unui sindicat din poliție.

Dosarul vizează infracțiunea de trafic de influență.

Ce susțin procurorii DNA cu privire la arestea unui polițist din Câmpulung?

Anchetatorii susțin că, în luna februarie 2026, polițistul ar fi pretins 12.000 de de la un coleg. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că își va folosi influența pe care susținea că o are asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul a două inspectorate județene de poliție.

Scopul ar fi fost aprobarea mutării polițistului respectiv de la un inspectorat la altul.

Potrivit procurorilor, în luna martie 2026, agentul ar fi primit 10.000 de din suma cerută inițial.

Cine a condus această anchetă?

În acest dosar, procurorii DNA beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Persoanei cercetate i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, conform Codului de procedură penală.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal. Aceasta nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.