B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Un polițist din Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 12.000 de euro pentru mutarea unui coleg

Un polițist din Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 12.000 de euro pentru mutarea unui coleg

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 13:42
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Un polițist din Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 12.000 de euro pentru mutarea unui coleg
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Ce spun organele competente în acest caz?
  2. Ce susțin procurorii DNA cu privire la arestea unui polițist din Câmpulung?
  3. Cine a condus această anchetă?

Un polițist din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DNA Pitești. Procurorii îl acuză de trafic de influență, după ce ar fi pretins 12.000 de euro de la un alt polițist. Acesta promițându-i că poate interveni pentru mutarea acestuia de la un inspectorat județean de poliție la altul.

Ce spun organele competente în acest caz?

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis, pe 23 mai 2026, propunerea procurorilor DNA – Serviciul Teritorial Pitești și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui agent de poliție.

Potrivit comunicatului de presă al DNA, la data faptelor, acesta lucra în cadrul Poliției Municipiului Câmpulung – Biroul Ordine Publică și era și președinte al unei filiale județene din cadrul unui sindicat din poliție.

Dosarul vizează infracțiunea de trafic de influență.

Ce susțin procurorii DNA cu privire la arestea unui polițist din Câmpulung?

Anchetatorii susțin că, în luna februarie 2026, polițistul ar fi pretins 12.000 de euro de la un coleg. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că își va folosi influența pe care susținea că o are asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul a două inspectorate județene de poliție.

Scopul ar fi fost aprobarea mutării polițistului respectiv de la un inspectorat la altul.

Potrivit procurorilor, în luna martie 2026, agentul ar fi primit 10.000 de lei din suma cerută inițial.

Cine a condus această anchetă?

În acest dosar, procurorii DNA beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Persoanei cercetate i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, conform Codului de procedură penală.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal. Aceasta nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Tags:
Citește și...
Pleci cu mașina la mare în Grecia? Greșelile care îți pot strica vacanța și te pot costa mii de euro
Eveniment
Pleci cu mașina la mare în Grecia? Greșelile care îți pot strica vacanța și te pot costa mii de euro
Cristian Mungiu, pățanie pe aeroportul din Franța: „Am dat peste, cred, singurul francez care nu ştia ce e un Palme d’Or” (VIDEO)
Eveniment
Cristian Mungiu, pățanie pe aeroportul din Franța: „Am dat peste, cred, singurul francez care nu ştia ce e un Palme d’Or” (VIDEO)
(VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.
Eveniment
(VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.
PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică
Politică
PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică
Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent
Eveniment
Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent
Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni
Politică
Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni
Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
Economic
Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Politică
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Externe
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
Eveniment
Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
Ultima oră
14:18 - Pleci cu mașina la mare în Grecia? Greșelile care îți pot strica vacanța și te pot costa mii de euro
13:59 - Cristian Mungiu, pățanie pe aeroportul din Franța: „Am dat peste, cred, singurul francez care nu ştia ce e un Palme d’Or” (VIDEO)
13:28 - (VIDEO) 200 de oameni ai legii, drone și controale în forță într-un sat devenit simbolul arderilor ilegale. Descinderi spectaculoase la Sintești, rezultate puține.
13:20 - Ce reguli stricte a impus Elwira Petre în familia ei: „Cu un tupeu mare! E important ca cei mici să știe limitele”
13:12 - PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică
12:54 - Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent
12:47 - 3.000.000 de euro pentru sănătatea ta, oriunde în lume: ce acoperă cu adevărat My Global Health și cum alegi planul potrivit
12:43 - Cătălin Măruță a dezvăluit că un hit al Deliei a ajuns inițial la soția lui: Andra s-a bucurat sincer de succesul Deliei, dar în mine era o chestie așa, de decizie proastă luată
12:36 - Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni
12:11 - Călin Georgescu și amenda de 200.000 de lei de la AEP. A plătit sancțiunea, dar rămâne întrebarea-cheie: de unde vin banii?