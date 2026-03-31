Un agent de poliție a fost arestat pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. El a fost acuzat că ar fi obligat două fete să se prostitueze în Elveția.

Agent de poliție anchetat pentru trafic de minore?

Un agent de poliţie în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru , trafic de persoane, şi spălare de bani. El este acuzat că a recrutat și trimis două fete să se prostitueze în Elveţia. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) care a relatat cazul.

Ancheta a fost condusă de Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, în colaborare cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ( )- Serviciul Teritorial Piteşti.

Din probatoriul administrat în cadrul anchetei, a reieşit că, în anul 2015, bărbatul ar fi recrutat o victimă minoră, care avea 17 ani la acel moment. Ulterior, în perioada 2016-2019, ar fi determinat-o să practice prostituţia în diverse locaţii din Elveţia.

De asemenea, mai spun anchetatorii, începând cu anul 2018, prin metoda „loverboy”, ar fi recrutat o altă victimă. Pe aceasta a determinat-o să se prostitueze pentru el timp de mai mulți ani, până pe 27 martie 2026. IGPR a transmis că femeia practica prostituția tot în Elveția.

Ce probe au fost descoperite şi când?

Conform sursei citate, procurorii au dispus două percheziții, pe 30 martie 2026. Cu acest prilej au fost descoperiţi şi ridicaţi 400.000 de lei, 455.000 de franci elveţieni, 32.300 de euro şi 2.800 de lire sterline. De asemenea, au fost ridicate mai multe înscrisuri și alte mijloace de probă ce vor fi folosite în anchetă.

Investigația a stabilit că banii confiscați proveneau din activitatea infracțională. Acest agent de poliție și-a însușit banii de pe urma tinerelor care practicau prostituția, potrivit IGPR.

Cercetările au relevat că, pentru a ascunde provenienţa sumelor obţinute de la victime, el ar fi trecut pe numele rudelor mai multe bunuri. Este vorba despre automobile de lux şi imobile, casă şi teren. Ulterior, a întocmit acte de donație, pentru aceste bunuri, din partea rudelor, pe numele său.

Ce instituţii au intervenit şi ce măsuri s-au dispus?

Potrivit informațiilor furnizate de IGPR, polițistul a fost reţinut luni și dus la audieri. Marți, 31 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Începând cu data de 16 ianuarie 2026, acest agent de poliție a fost suspendat din funcție, ca urmare a clasificării drept „apt limitat” pentru îndeplinirea serviciului.

Acţiunile procurorilor au fost susținute de specialiștii criminalişti din cadrul IPJ Argeş și de jandarmi.