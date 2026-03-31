Polițist arestat pentru trafic de minori și proxenetism. A obligat două fete să se prostitueze în Elveția

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 19:07
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Un agent de poliție a fost arestat pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. El a fost acuzat că ar fi obligat două fete să se prostitueze în Elveția.

Agent de poliție anchetat pentru trafic de minore?

Un agent de poliţie în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. El este acuzat că a recrutat și trimis două fete să se prostitueze în Elveţia. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) care a relatat cazul.

Ancheta a fost condusă de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, în colaborare cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)- Serviciul Teritorial Piteşti.

Din probatoriul administrat în cadrul anchetei, a reieşit că, în anul 2015, bărbatul ar fi recrutat o victimă minoră, care avea 17 ani la acel moment. Ulterior, în perioada 2016-2019, ar fi determinat-o să practice prostituţia în diverse locaţii din Elveţia.

De asemenea, mai spun anchetatorii, începând cu anul 2018, prin metoda „loverboy”, ar fi recrutat o altă victimă. Pe aceasta a determinat-o să se prostitueze pentru el timp de mai mulți ani, până pe 27 martie 2026. IGPR a transmis că femeia practica prostituția tot în Elveția.

Ce probe au fost descoperite şi când?

Conform sursei citate, procurorii au dispus două percheziții, pe 30 martie 2026. Cu acest prilej au fost descoperiţi şi ridicaţi 400.000 de lei, 455.000 de franci elveţieni, 32.300 de euro şi 2.800 de lire sterline. De asemenea, au fost ridicate mai multe înscrisuri și alte mijloace de probă ce vor fi folosite în anchetă.

Investigația a stabilit că banii confiscați proveneau din activitatea infracțională. Acest agent de poliție și-a însușit banii de pe urma tinerelor care practicau prostituția, potrivit IGPR.

Cercetările au relevat că, pentru a ascunde provenienţa sumelor obţinute de la victime, el ar fi trecut pe numele rudelor mai multe bunuri. Este vorba despre automobile de lux şi imobile, casă şi teren. Ulterior, a întocmit acte de donație, pentru aceste bunuri, din partea rudelor, pe numele său.

Ce instituţii au intervenit şi ce măsuri s-au dispus?

Potrivit informațiilor furnizate de IGPR, polițistul a fost reţinut luni și dus la audieri. Marți, 31 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Începând cu data de 16 ianuarie 2026, acest agent de poliție a fost suspendat din funcție, ca urmare a clasificării drept „apt limitat” pentru îndeplinirea serviciului.

Acţiunile procurorilor au fost susținute de specialiștii criminalişti din cadrul IPJ Argeş și de jandarmi.

Citește și...
„Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
Eveniment
„Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
Eveniment
Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
Victor Ponta a făcut o sesizare la CNDC împotriva Oanei Țoiu. Ce acuzații formulează fostul premier: „Urmează și plângerea penală la Parchetul General”
Eveniment
Victor Ponta a făcut o sesizare la CNDC împotriva Oanei Țoiu. Ce acuzații formulează fostul premier: „Urmează și plângerea penală la Parchetul General”
O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare
Eveniment
O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare
Avocat din București, trimis în judecată după ce și-a hărțuit fosta soție prin mesaje. Ce arată datele anchetatorilor
Eveniment
Avocat din București, trimis în judecată după ce și-a hărțuit fosta soție prin mesaje. Ce arată datele anchetatorilor
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
Eveniment
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Politică
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Eveniment
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Eveniment
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
Eveniment
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
Ultima oră
21:46 - Analiza lui Băsescu pe războiul din Orientul Mijlociu. America riscă să iasă umilită din cauza lui Trump VIDEO
21:44 - Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
21:27 - „Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
21:13 - Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
20:42 - Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
20:39 - Guvernul intervine pentru mii de salariați. Lucrătorii de la Liberty, Romaero şi Damen își vor primi restanțele salariale
20:21 - FIFA confirmă programul Iranului la Cupa Mondială, în ciuda tensiunilor internaționale. Cum se vor disputa meciurile în Statele Unite
20:19 - Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
20:02 - RAR, avertisment pentru șoferi! Ce trebuie să faci dacă vrei să îți montezi o instalație GPL pe mașină
19:56 - Statele Unite cer aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul ia distanță de tratatul NATO