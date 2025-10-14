Polițiști blocați în mașină din cauza unor colegi „spioni”

Întâmplare șocantă în care au fost implicați niște polițiști din județul Mehedinți. Bărbații, aflați într-o autospecială, au fost la un pas să ardă de vii după ce au rămas blocați în mașină. Motivul pentru care portierele au rămas blocate este unul halucinant.
De ce au rămas polițiștii blocați în autospecială?
Lupta cu corupția a ajuns în toate colțurile țării și în toate domeniile. Însă la unii merge mai prost decât la alții. De exemplu, la poliția din Mehedinți, o încercare de interceptare a unor polițiști s-a terminat prost. Oamenii legii au fost la un pas să ardă de vii după ce un sistem audio-video, montat intr-una din portiere, a făcut un scurt-circuit.
Ce spune Europol despre „spionii” polițiști?
Întâmplarea a fost povestită de cei de la Sindicatul Europol
, care au venit și cu un sfat pentru colegii spioni.
„Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție. P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii.”, scriu sindicaliștii care au atașat și un clip în care este arătat dispozitivul de interceptare.