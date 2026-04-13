Acasa » Eveniment » VIDEO: Polițiști filmați cântând manele în autospeciala MAI: „Să sară permisele, să vină permisele”

Traian Avarvarei
13 apr. 2026, 14:08
Sursa foto: Captură video - Adevărul
Cuprins
  1. Polițiștii s-au filmat în timp ce fredonează manele
  2. Cei doi polițiști sunt anchetați

Doi polițiști de la Rutieră din Brăila sunt cercetați de colegii lor, după ce s-au filmat în autospeciala de poliție fredonând manele și comentând activitatea din teren.

Polițiștii s-au filmat în timp ce fredonează manele

Imaginile apărute în mediul online îi arată pe cei doi agenți îmbrăcați în uniformă, în autospeciala de poliție, în timp ce fredonează manele. „Să sară permisele, să vină permisele”, spune, la un moment dat, unul dintre ei. Cei doi erau în timpul serviciului când s-au filmat.

Internauții au lăsat comentarii furioase:

  • „Nu vreau să cred așa ceva!? Să vă fie rușine! Ce comportament e asta? Mai sunteți și plătiți din banii noștri! Rușine mare, rușine… Pentru onoarea voastră, dacă o aveți, mergeți și dați-vă demisia”
  • „Domnilor Garcea, v-ar trebui un drug test. Reprezentați legea? Nu cred”

Cei doi polițiști sunt anchetați

În urma apariției imaginilor, conducerea IPJ Brăila a anunțat verificări pentru a stabili dacă polițiștii au încălcat regulamentele privind conduita la serviciu și utilizarea autospecialelor, informează Adevărul.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare privind modul de desfășurare a serviciului a doi polițiști în timp ce se aflau în autospeciala de serviciu, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila transmite următoarele: conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări, față de cei doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”, a transmis Poliția Brăila.

