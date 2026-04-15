Polițiștii ar putea da amenzi celor care nu au asigurare obligatorie a locuinței. Câți bani scot din buzunar cei care nu au locuința asigurată

Adrian A
15 apr. 2026, 11:39
Cuprins
  1. Cât e amenda pentru neasigurarea obligatorie a locuinței
  2. Ce prevede noul proiect

Un nou proiect legislativ ar putea aduce schimbări importante pentru proprietarii de locuințe din România. Poliția Română și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ar putea primi atribuții de control și sancționare pentru cei care nu au încheiat polița de asigurare obligatorie a locuinței.

Cât e amenda pentru neasigurarea obligatorie a locuinței

Potrivit legii actuale, toți proprietarii de locuințe au obligația de a încheia o poliță de asigurare împotriva riscurilor catastrofice (cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor) în limita sumei asigurate de 50.000 lei sau 100.000 lei, în funcție de structura constructivă a locuinței asigurate.

În funcție de suma asigurată, valoarea primei este de 50 lei, respectiv 130 lei, echivalentul în lei la momentul plății. Proprietarii care nu au asigurarea obligatorie a locuinței pot fi amendați de autoritățile locale cu până la 500 lei.

Cu toate acestea, în ultimii peste 15 ani, aceste sancțiuni au fost rar aplicate. Mai precis, niciun primar nu a amendat locuitorii, mai ales din considerente electorale.

Potrivit inițiatorilor noului proiect, experiența administrativă acumulată a demonstrat că această soluție legislativă este dificil de aplicat și ”generează disfunctionalități semnificative în raport cu competențele și resursele autorităților administrației publice locale”.

”În practică, administrațiile publice locale nu dispun de baze de date integrate privind polițele de asigurare, mecanisme administrative de verificare sistematică a situației juridice a locuințelor, structuri operative dedicate pentru exercitarea unor activități de control de asemenea amploare.

În plus, evoluțiile legislative recente au condus la reducerea efectivelor poliției locale și ale altor structuri operative ale administrațiilor publice locale, ceea ce face și mai dificilă exercitarea unor atribuții suplimentare de control”, arată proiectul, citat de profit.ro.

Ce prevede noul proiect

„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către personalul împutemicit din cadrul Polțiiei Române, precum și de către personalul desemnat din cadrul lnspectoratului pentru Situații de Urgență, potrivit compețentelor stabilite prin lege.

În vederea verificării respectării obligației de incheiere a poliței de asigurare obligatorie a locuințelor, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) pune la dispoziția Ministerului Afacerilor Inteme, prim mijloace electronice, informații privind existența politelor de asigurare obligatorie.

Accesul la informațiile prevăzute se realizează prim intermediul unor sisteme informatice securizate, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Inteme, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

Procedura de acces și utilizare a datelor prevăzute se stabilește prin ordin comun al ministrului Afacerilor Inteme și al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară.”, arată proiectul de lege.

În prezent, doar aproximativ 2,4 milioane de locuințe sunt asigurate obligatoriu, din cele peste 9,7 milioane de case înregistrate în România, deși legea impune această obligație tuturor proprietarilor.

