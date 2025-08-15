Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”

Polițiștii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro, într-o autorulotă, din Sibiu. Infractorii transportau către țările din Europa de Vest și o făceau prin intermediul unei rute balcanice, ce tranzitează România.

Incidentul a fost descoperit prin intermediul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, care monitorizau activitatea infracţională a unor persoane care efectuau t cu autorulote.

Cine sunt traficanții

Potrivit informațiilor, traficanții au fost identificați în Sibiu, ca fiind două persoane de cetățenie sârbă. O femeie, în vârstă de 37 de ani, alături de un bărbat de 46 de ani au fost reținuți, în data de 13 august, după ce rulota în care se aflau a fost percheziționată.

Oamenii legii au găsit ascunse peste 66 de kilograme de cocaină, considerată ca fiind drog de „mare risc”. Pe lângă acest lucru, autoritățile au descoperit inclusiv suma de 3.500 de euro, 200 de dolari şi patru dispozitive mobile de telecomunicaţii, precizează IGPR, conform

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a celor doi sârbi, joi, 14 august.

sursă: YT/Poliția Română