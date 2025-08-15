B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”

Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”

Elena Boruz
15 aug. 2025, 11:36
Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”
Cocaină Sursa foto: HEPTA / DPA Images / Marcus Brandt

Polițiștii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro, într-o autorulotă, din Sibiu. Infractorii transportau marfa de „mare risc” către țările din Europa de Vest și o făceau prin intermediul unei rute balcanice, ce tranzitează România.

Incidentul a fost descoperit prin intermediul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, care monitorizau activitatea infracţională a unor persoane care efectuau transporturi de droguri de mare risc (cocaină) cu autorulote.

Cine sunt traficanții

Potrivit informațiilor, traficanții au fost identificați în Sibiu, ca fiind două persoane de cetățenie sârbă. O femeie, în vârstă de 37 de ani, alături de un bărbat de 46 de ani au fost reținuți, în data de 13 august, după ce rulota în care se aflau a fost percheziționată.

Oamenii legii au găsit ascunse peste 66 de kilograme de cocaină, considerată ca fiind drog de „mare risc”. Pe lângă acest lucru, autoritățile au descoperit inclusiv suma de 3.500 de euro, 200 de dolari şi patru dispozitive mobile de telecomunicaţii, precizează IGPR, conform agerpres.

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a celor doi sârbi, joi, 14 august.

sursă: YT/Poliția Română

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
Eveniment
Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
Eveniment
Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă
Eveniment
Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă
Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)
Eveniment
Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)
(VIDEO) Sfârșit tragic pentru un bărbat din Reșița! Unde i-au descoperit autoritățile trupul
Eveniment
(VIDEO) Sfârșit tragic pentru un bărbat din Reșița! Unde i-au descoperit autoritățile trupul
E haos atât pe drumul spre mare, cât și pe drumul spre munte. Carambol cu 5 mașini, iar un altul cu 3. Zonele unde au avut loc accidentele rutiere
Eveniment
E haos atât pe drumul spre mare, cât și pe drumul spre munte. Carambol cu 5 mașini, iar un altul cu 3. Zonele unde au avut loc accidentele rutiere
Regulile vieții la bloc. Ce obligație au proprietarii care își închiriază apartamentele
Eveniment
Regulile vieții la bloc. Ce obligație au proprietarii care își închiriază apartamentele
Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan
Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
Eveniment
Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
Eveniment
Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
Ultima oră
11:56 - Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei
11:36 - Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
11:06 - Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile organizate la Constanța
10:59 - Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)
10:34 - Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
10:34 - Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
10:33 - Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
10:12 - Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
10:10 - Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă
10:03 - Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)