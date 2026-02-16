B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Polițistul care a amendat pompierul în misiune e cercetat disciplinar. El nu e la prima abatere

Traian Avarvarei
16 feb. 2026, 08:52
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a ajuns polițistul să amendeze pompierul
  2. Polițistul nu e la prima abatere

Polițistul care, la începutul acestei luni, a amendat un pompier voluntar ce mergea să stingă un incendiu e cercetat disciplinar. El nu e la prima abatere.

Cum a ajuns polițistul să amendeze pompierul

Pe 3 februarie, în comuna gălățeană Drăguşeni, atât autospeciala SVSU Drăguşeni, cât şi autospeciala de poliție mergeau în acelaşi loc, la un incendiu care izbucnise la o casă din satul Căuiești. Agenții i-au dat semnale pompierului de la volan să facă loc, dar el n-a putut pentru că drumul era prea îngust.

„Șoferul nu a respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia. De asemenea, autospeciala avea montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi”, a transmis IPJ Galați, printr-un comunicat emis joi, 12 februarie.

Până să ajungă la incendiu, pompierul a fost amendat cu 3.037,5 de lei şi cu suspendarea permisului 120 de zile. El a contestat procesul-verbal în instanță.

Polițistul nu e la prima abatere

Impactul generat de acest caz în spațiul public a determinat conducerea Poliției să revină asupra poziției oficiale.

„Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne. În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica și deontologia profesiei de polițist, conducerea instituției a dispus declanșarea cercetării disciplinare prealabile față de polițistul în cauză. Inspectoratul de Poliție Județean Galați regretă contextul creat și reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională și cooperare instituțională, în interesul cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Galați, citați de Viața Liberă.

Polițistul în cauză a mai fost protagonist al unor cauze penale privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, mai scrie sursa citată. De asemenea, el a și fost prins băut la volan, iar pentru asta a primit doar o amendă.

Tags:
