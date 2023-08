Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu înainte de accidentul din 2 Mai are o vechime mai mică de un an. El era detașat de la București pe litoral, pentru sezonul estival

Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu cu câteva ore înainte de în care au murit doi tineri, iar alți trei au fost răniți, are o vechime de sub un an și era detașat de la București pe litoral, pe durata sezonului estival.

Vlad Pascu a fost oprit de polițiști, în noaptea de vineri spre sâmbătă, prima oară în Constanța pentru a-l avertiza să fie atent în trafic, iar a doua oară în Vama Veche, la ora 2.40, de un echipaj din care făcea parte un polițist și un jandarm, după ce au fost sesizați că circulă haotic, informează

Oprit de polițist detașat din București

Polițistul care l-a testat pe Vlad cu aparatul etilotest are mai puțin de un an vechime. Acesta lucrează la Poliție în București, dar a fost trimis în Constanța pe durata sezonului estival.

Pe perioada verii, polițiștii din toată țara au fost detașați pe litoral.

După ce a fost oprit de polițiștii care au descoperit , acesta a fost dus la sediul poliției, unde a stat aproape două ore, fără să fie testat pentru consumul de droguri. Polițiștii nici măcar nu i-au verificat actele, iar el avea RCA-ul expirat.