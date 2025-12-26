B1 Inregistrari!
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 18:32
Sursa foto: ISU Giurgiu

Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane din clădire s-au autoevacuat. Pompierii au salvat un cățeluș din apartamentul cuprins de flăcări.

Incendiu într-un apartament din Giurgiu, în zi de Crăciun

Proprietarul locuinței nu era acasă. Vecinii au fost cei care, alertați de fum, au sunat la 112. Un număr de 30 persoane din bloc s-au autoevacuat, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă.

La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția.

Incendiul se manifesta în bucătărie, unde au ars masa și scaunele. De asemenea, pereții au fost afectați de fum și s-au degradat și alte bunuri din locuință. Cel mai probabil, incendiul a pornit de o candelă lăsată nesupravegheată.

Din apartament, pompierii au salvat un cățeluș:

Sursa foto: ISU Giurgiu
