Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări

Popcornul, consumat adesea în timpul serilor de sau la evenimente sportive, ridică întrebări privind influența asupra nivelului zahărului din sânge. Specialiștii afirmă că popcornul simplu, preparat prin aer fierbinte, poate fi inclus în majoritatea dietelor dacă este consumat în porții moderate și fără adaosuri bogate în zahăr sau grăsimi.

Cum influențează popcornul nivelul glicemiei

Popcornul este un aliment bogat în carbohidrați și, asemenea altor cereale integrale, poate crește temporar glicemia după consum, conform sursei. Cu toate acestea, această creștere nu este bruscă atunci când porțiile sunt corect gestionate și când popcornul este consumat în varianta sa simplă, potrivit Click.

Specialiștii subliniază că aproximativ 3 căni de popcorn conțin în jur de 15 grame de carbohidrați, ceea ce îl transformă într-o gustare relativ echilibrată dacă este integrat într-un plan alimentar bine structurat. În plus, conținutul de fibre alimentare încetinește digestia carbohidraților și determină o eliberare mai lentă a glucozei în sânge, reducând fluctuațiile bruște ale glicemiei.

Când devine popcornul o alegere nesănătoasă

Variantele comerciale sau cele de tip cinema, care conțin cantități mari de unt, zahăr sau siropuri, pot duce la creșteri rapide ale glicemiei și la un aport caloric excesiv. De aceea, specialiștii recomandă evitarea variantelor intens procesate și alegerea unor metode de preparare cât mai simple, fără adaosuri de zahăr sau grăsimi saturate în exces.

Există și situații în care popcornul trebuie limitat sau evitat: copiii foarte mici, din cauza riscului de înec; persoanele cu probleme dentare, pentru care textura crocantă poate crea disconfort; și persoanele cu afecțiuni digestive specifice, care ar trebui să discute cu medicul înainte de a-l include frecvent în alimentație.

Cum poate fi consumat fără a afecta glicemia

Pentru a transforma popcornul într-o gustare prietenoasă cu nivelul zahărului din sânge, modul de consum este esențial. Asocierea popcornului cu o sursă de proteine sau grăsimi sănătoase poate încetini absorbția carbohidraților și poate reduce impactul asupra glicemiei. De asemenea, controlul porțiilor rămâne un element-cheie, mai ales în contextul în care popcornul este adesea consumat în timp ce atenția este îndreptată către alte activități.

Condimentele recomandate pentru a păstra echilibrul nutrițional includ scorțișoara, boiaua, usturoiul pudră sau uleiul de măsline, în locul variantelor cu zahăr sau unt în exces. Popcornul preparat prin aer cald are un conținut redus de grăsimi și lipsa zaharurilor adăugate îl face o alegere mai sănătoasă comparativ cu multe gustări procesate. În plus, conține polifenoli cu rol antioxidant care pot susține sănătatea metabolică pe termen lung.