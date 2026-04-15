B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări

Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări

B1.ro
15 apr. 2026, 12:36
sursa foro: freepik
Cuprins
  1. Cum influențează popcornul nivelul glicemiei
  2. Când devine popcornul o alegere nesănătoasă
  3. Cum poate fi consumat fără a afecta glicemia

Popcornul, consumat adesea în timpul serilor de film sau la evenimente sportive, ridică întrebări privind influența asupra nivelului zahărului din sânge. Specialiștii afirmă că popcornul simplu, preparat prin aer fierbinte, poate fi inclus în majoritatea dietelor dacă este consumat în porții moderate și fără adaosuri bogate în zahăr sau grăsimi.

Cum influențează popcornul nivelul glicemiei

Popcornul este un aliment bogat în carbohidrați și, asemenea altor cereale integrale, poate crește temporar glicemia după consum, conform sursei. Cu toate acestea, această creștere nu este bruscă atunci când porțiile sunt corect gestionate și când popcornul este consumat în varianta sa simplă, potrivit Click.

Specialiștii subliniază că aproximativ 3 căni de popcorn conțin în jur de 15 grame de carbohidrați, ceea ce îl transformă într-o gustare relativ echilibrată dacă este integrat într-un plan alimentar bine structurat. În plus, conținutul de fibre alimentare încetinește digestia carbohidraților și determină o eliberare mai lentă a glucozei în sânge, reducând fluctuațiile bruște ale glicemiei.

Când devine popcornul o alegere nesănătoasă

Variantele comerciale sau cele de tip cinema, care conțin cantități mari de unt, zahăr sau siropuri, pot duce la creșteri rapide ale glicemiei și la un aport caloric excesiv. De aceea, specialiștii recomandă evitarea variantelor intens procesate și alegerea unor metode de preparare cât mai simple, fără adaosuri de zahăr sau grăsimi saturate în exces.

Există și situații în care popcornul trebuie limitat sau evitat: copiii foarte mici, din cauza riscului de înec; persoanele cu probleme dentare, pentru care textura crocantă poate crea disconfort; și persoanele cu afecțiuni digestive specifice, care ar trebui să discute cu medicul înainte de a-l include frecvent în alimentație.

Cum poate fi consumat fără a afecta glicemia

Pentru a transforma popcornul într-o gustare prietenoasă cu nivelul zahărului din sânge, modul de consum este esențial. Asocierea popcornului cu o sursă de proteine sau grăsimi sănătoase poate încetini absorbția carbohidraților și poate reduce impactul asupra glicemiei. De asemenea, controlul porțiilor rămâne un element-cheie, mai ales în contextul în care popcornul este adesea consumat în timp ce atenția este îndreptată către alte activități.

Condimentele recomandate pentru a păstra echilibrul nutrițional includ scorțișoara, boiaua, usturoiul pudră sau uleiul de măsline, în locul variantelor cu zahăr sau unt în exces. Popcornul preparat prin aer cald are un conținut redus de grăsimi și lipsa zaharurilor adăugate îl face o alegere mai sănătoasă comparativ cu multe gustări procesate. În plus, conține polifenoli cu rol antioxidant care pot susține sănătatea metabolică pe termen lung.

Tags:
Ultima oră
12:53 - Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
12:51 - Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
12:50 - Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
12:44 - Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
12:21 - Ce spune Andi Moisescu despre colaborarea cu Pro TV, după scoaterea din grilă a emisiunii „Apropo TV”: „Sunt un partener de cursă lungă”
12:14 - Sorin Grindeanu iese, din nou, la rampă după două săptămâni de tăcere: „trei vești proaste”. Anunțul mazilirii lui Ilie Bolojan
12:13 - Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
12:04 - Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
11:55 - Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
11:46 - Încă un divorț în showbiz: Emilia Dorobanțu și soțul ei s-au despărțit după aproape 10 ani de căsnicie. Primele declarații