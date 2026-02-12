Portocale tratate cu pesticide scoase la comercializare în supermarketurile românești de un care a schimbat ambalajele și etichetele. Autoritățile au deschis o anchetăși fac percheziții în mai multe locații.

Portocale tratate cu pesticid puse în vânzare

Un număr de opt au loc, în această dimineață, în locații din Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa. Sunt vizați reprezentanții unei firme care a livrat portocale tratate cu într-un lanţ de hypermarketuri. Din cercetările autorităților, rezultă că este vorba despre o cantitate de peste 12 tone de fructe. Pentru a le putea scoate la vânzare, importatorii le-au schimbat ambalajele și eticheta.

Astfel, fructele apăreau ca fiind importate din Grecia, deși erau aduse din Egipt, țară care nu respectă reglmentările Uniunii Europene privind sănătatea consumatorilor. Mai mult autoritățile au descoperit că tranzacțiile nu erau înregistrate în evidențele contabile. În acest caz, vor fi ridicate pentru audieri un număr de 12 persoane.

„Astăzi, 12 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis .

Cum se substituiau mărfurile

Ancheta a stabilit că importatorul a schimbat ambalajele și etichetele pentru a ascunde proveniența acestor portocale tratate cu pesticide cu mult peste limita admisă de lege. Astfel, intenția a fost de a le valorifica mai ușor către populație.

„Oferirea acestora spre consum s-ar fi realizat prin intermediul unui lanţ de hypermarket-uri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii care furniza produsele”, precizează sursa citată.

În vederea administrării materialului probator, la data de 12 februarie 2026, au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară. În cauză au fost identificate și ridicate mai multe bunuri și probe de interes în cauză.

Cercetările sunt derulate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de , falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.