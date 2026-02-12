B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Portocale cu pesticide introduse în supermaket. Importatorul a schimbat ambalajele

Portocale cu pesticide introduse în supermaket. Importatorul a schimbat ambalajele

Adrian Teampău
12 feb. 2026, 13:43
Portocale cu pesticide introduse în supermaket. Importatorul a schimbat ambalajele
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Portocale tratate cu pesticid puse în vânzare
  2. Cum se substituiau mărfurile

Portocale tratate cu pesticide scoase la comercializare în supermarketurile românești de un importator care a schimbat ambalajele și etichetele. Autoritățile au deschis o anchetăși fac percheziții în mai multe locații.

Portocale tratate cu pesticid puse în vânzare

Un număr de opt percheziții au loc, în această dimineață, în locații din Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa. Sunt vizați reprezentanții unei firme care a livrat portocale tratate cu pesticide într-un lanţ de hypermarketuri. Din cercetările autorităților, rezultă că este vorba despre o cantitate de peste 12 tone de fructe. Pentru a le putea scoate la vânzare, importatorii le-au schimbat ambalajele și eticheta.

Astfel, fructele apăreau ca fiind importate din Grecia, deși erau aduse din Egipt, țară care nu respectă reglmentările Uniunii Europene privind sănătatea consumatorilor. Mai mult autoritățile au descoperit că tranzacțiile nu erau înregistrate în evidențele contabile. În acest caz, vor fi ridicate pentru audieri un număr de 12 persoane.

„Astăzi, 12 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis Poliţia Capitalei.

Cum se substituiau mărfurile

Ancheta a stabilit că importatorul a schimbat ambalajele și etichetele pentru a ascunde proveniența acestor portocale tratate cu pesticide cu mult peste limita admisă de lege. Astfel, intenția a fost de a le valorifica mai ușor către populație.

„Oferirea acestora spre consum s-ar fi realizat prin intermediul unui lanţ de hypermarket-uri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii care furniza produsele”, precizează sursa citată.

În vederea administrării materialului probator, la data de 12 februarie 2026, au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară. În cauză au fost identificate și ridicate mai multe bunuri și probe de interes în cauză.

Cercetările sunt derulate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Tags:
Citește și...
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica
Eveniment
Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica
Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
Eveniment
Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
Eveniment
Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
Eveniment
Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
Eveniment
Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic
Eveniment
Caz rar în Franța! Doi gemeni, judecați pentru crimă, pun în dificultate anchetatorii din cauza ADN-ului identic
Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
Eveniment
Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
Eveniment
Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
Eveniment
Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
Ultima oră
15:44 - ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
15:40 - David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
15:30 - Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica
15:11 - Pericol de faliment la un club cu tradiție din Superliga. Tribunalul a deschis procedura de insolvență
14:54 - Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
14:47 - PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
14:39 - Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
14:18 - Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
14:18 - Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
13:52 - Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)