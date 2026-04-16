Ana Beatrice
16 apr. 2026, 14:49
Sursă Foto: Facebook - Anamaria Gavrilă﻿
  1. Se cere socoteală pentru bani și despăgubiri
  2. Ce spune Anamaria Gavrilă despre reacția Guvernului

Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă, propune o măsură radicală. Statul român ar trebui să dea în judecată Pfizer pentru recuperarea banilor cheltuiți pe vaccinurile anti-COVID. În plus, compania ar trebui obligată să plătească o indemnizație lunară de 1.200 de euro fiecărui român afectat până la pensionare.

Potrivit unui comunicat transmis joi, 16 aprilie, reprezentanții formațiunii cer o reacție rapidă și fermă din partea autorităților. Aceștia susțin că este necesară protejarea atât a intereselor financiare ale statului, cât și a drepturilor cetățenilor.

Se cere socoteală pentru bani și despăgubiri

Partidul Oamenilor Tineri (POT) susține că statul român trebuie să acționeze de urgență în instanță împotriva Pfizer. Scopul este recuperarea integrală a sumelor plătite pentru vaccinurile anti-COVID.

Formațiunea consideră că nu este suficientă doar recuperarea banilor, ci este necesară și acordarea unor despăgubiri directe pentru persoanele afectate. În viziunea lor, povara financiară nu ar trebui să cadă pe umerii contribuabililor, ci pe producător.

Propunerea principală prevede instituirea unui mecanism clar și aplicabil. Prin acest sistem, românii care nu mai pot munci din cauza efectelor adverse ar urma să primească o indemnizație lunară de 1.200 de euro net. Suma ar fi achitată inițial de stat, urmând ca ulterior să fie recuperată de la compania farmaceutică.

Ce spune Anamaria Gavrilă despre reacția Guvernului

Președinta partidului, Anamaria Gavrilă, cere o atitudine mult mai dură din partea Guvernului în relația cu Pfizer.

„Un prim-ministru adevărat ar da Pfizer în judecată pentru și mai mulți bani. Nu vorbim doar despre recuperarea costurilor, ci despre demnitatea unui stat care își apără cetățenii până la capăt. România trebuie să adopte o poziție fermă, inspirată de lideri precum Margaret Thatcher, care nu au acceptat compromisuri atunci când interesul național a fost în joc.

Este timpul să ne luăm banii înapoi. Pe toți. Mai mult decât atât, această abordare trebuie aplicată oricărei companii cu care statul român a avut contracte pentru vaccinuri: acolo unde există prejudicii, trebuie să existe și răspundere directă și despăgubiri plătite către cetățeni”, a declarat aceasta, notează ziare.com.

14:55 - Strategii de pacanele la online casino