Poți vopsi ouăle în Vinerea Mare, dacă nu ai apucat să le vopsești în Joia Mare? Ce spune tradiția

10 apr. 2026, 12:27
Sursa foto: Pexels / @Lydia Griva
Cuprins
  1. Ouăle roșii în Joia Mare: De unde vine tradiția vopsirii ouălor
  2. Se pot vopsi ouăle în Vinerea Mare?
  3. Ce simbolizează culorile ouălor de Paște
  4. Ce spune legenda despre ouăle roșii
  5. Cum se vopsesc corect ouăle de Paște
  6. Cum a evoluat tradiția decorării ouălor

Ouăle roșii sunt unul dintre cele mai puternice simboluri ale Învierii lui Iisus Hristos. Culoarea roșie amintește de sângele vărsat pe cruce, iar oul, în sine, este asociat cu mormântul sigilat.

Spargerea oului în ziua de Paște simbolizează victoria vieții asupra morții, respectiv momentul Învierii. Această tradiție își are rădăcinile în primele comunități creștine, unde ouăle erau considerate un simbol al mormântului gol.

Ouăle roșii în Joia Mare: De unde vine tradiția vopsirii ouălor

Obiceiul vopsirii ouălor datează din vremuri străvechi, fiind preluat și adaptat de creștini. Inițial, ouăle erau asociate cu fertilitatea și renașterea în culturile antice, însă ulterior au căpătat o semnificație religioasă profundă.

În bisericile ortodoxe timpurii, ouăle erau binecuvântate și împărțite credincioșilor în timpul slujbelor din Sâmbăta Mare, devenind un element central al sărbătorii pascale.

Se pot vopsi ouăle în Vinerea Mare?

Potrivit tradiției, ouăle se vopsesc în Joia Mare, zi dedicată pregătirilor pentru Paște. Vinerea Mare, cunoscută și ca Vinerea Seacă, este o zi de reculegere și doliu, în care nu se fac astfel de activități.

Cei care nu reușesc să vopsească ouăle în Joia Mare aleg, de obicei, să le pregătească în Sâmbăta Mare. Totuși, este important de menționat că nu există o regulă strictă impusă de Biserica Ortodoxă Română, ci mai degrabă o tradiție respectată de credincioși.

Ce simbolizează culorile ouălor de Paște

Deși roșul este culoarea tradițională, în timp au apărut și alte nuanțe, fiecare cu propria semnificație:

  • Roșu — sângele lui Hristos
  • Galben — viața nouă și renașterea
  • Albastru — iubirea divină

În trecut, ouăle erau chiar decorate cu scene biblice, fiind folosite ca mijloc de transmitere a mesajului creștin.

Ce spune legenda despre ouăle roșii

O tradiție cunoscută spune că, după Înviere, Maria Magdalena a mers la Roma pentru a-i vesti împăratului Tiberiu că Hristos a înviat.

Acesta ar fi răspuns că minunea este la fel de improbabilă precum transformarea unui ou alb în roșu. Potrivit legendei, oul s-a înroșit pe loc, devenind simbolul Învierii.

Cum se vopsesc corect ouăle de Paște

Vopsirea ouălor este un obicei nelipsit din casele românilor înainte de Paște. Procesul este simplu, dar necesită atenție:

Ai nevoie de:

  • ouă
  • colorant alimentar
  • apă
  • oțet
  • ulei

Pași de urmat:

  1. Spală ouăle și lasă-le în apă călduță înainte de fierbere
  2. Dizolvă colorantul în apă fierbinte
  3. Fierbe ouăle aproximativ 15 minute
  4. Adaugă oțet pentru fixarea culorii
  5. După răcire, unge ouăle cu puțin ulei pentru luciu

Cum a evoluat tradiția decorării ouălor

Decorarea ouălor este o artă veche, întâlnită în Europa de Est și nu numai. În România, încondeierea ouălor este o tradiție păstrată în anumite regiuni, unde ouăle devin adevărate opere de artă.

Tehnici precum „batik” (aplicarea de ceară) sunt folosite pentru a crea modele complexe. În prezent, pe lângă metodele tradiționale, există și variante moderne – de la abțibilduri până la vopsele speciale cu efecte diverse.

De asemenea, ouăle pot fi colorate natural, folosind ingrediente precum coji de ceapă, sfeclă, turmeric sau fructe de pădure.

