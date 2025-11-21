B1 Inregistrari!
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București. Rămâne în arest ori se dispune altă măsură mai ușoară? Ce va decide instanța (FOTO)

Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București. Rămâne în arest ori se dispune altă măsură mai ușoară? Ce va decide instanța (FOTO)

Ana Maria
21 nov. 2025, 11:19
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București. Rămâne în arest ori se dispune altă măsură mai ușoară? Ce va decide instanța (FOTO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu cei trei acuzați în dosarul loviturii de stat
  2. Ce acuzații grave aduce dosarul împotriva grupării conduse de Potra, liderul mercenarilor
  3. Cum s-a desfășurat reținerea și ce demersuri au făcut inculpații

Horațiu Potra, liderul mercenarilor, acuzat că ar fi complotat pentru o lovitură de stat, a fost adus vineri dimineață, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, în fața judecătorilor Curții de Apel București.

Fiul său, Dorian, a fost primul adus, însoțit de mascați înarmați, urmat de nepotul Alexandru Cosmin și, în ultima dubă, chiar de Horațiu Potra, potrivit Știripesurse.

Dosarul lui Horațiu Potra și al familiei sale a atras atenția publică datorită acuzațiilor grave de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Gruparea este investigată pentru planificarea unei lovituri de stat, iar cazul implică rețineri internaționale și proceduri judiciare complexe.

Potra liderul mercenarilor b1tv.ro
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ce se întâmplă cu cei trei acuzați în dosarul loviturii de stat

Cei trei au fost reținuți în septembrie, în Dubai, după ce au fugit din România la începutul anului 2025. Joi au fost aduși în țară pe Aeroportul Otopeni, pentru a fi audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în februarie.

Instanța va decide dacă mențin măsura arestării preventive sau dacă vor fi dispuse măsuri preventive mai ușoare.

Potra liderul mercenarilor b1tv.ro
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ce acuzații grave aduce dosarul împotriva grupării conduse de Potra, liderul mercenarilor

Dosarul îl include pe Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, printre care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, fiind cercetați pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”. Procurorii susțin că gruparea ar fi pus la cale un plan violent în cazul anulării alegerilor din 6 decembrie.

Termenul pentru dezbaterile în camera preliminară este programat pentru 15 decembrie.

Potra liderul mercenarilor b1tv.ro
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cum s-a desfășurat reținerea și ce demersuri au făcut inculpații

Potra și apropiații săi au fost opriți pe aeroportul din Dubai chiar înainte să urce într-un avion spre Moscova. Ulterior, au cerut încetarea măsurii preventive, dar atât Curtea de Apel București, cât și Înalta Curte au respins cererile.

Procurorul general Alex Florența a precizat că există indicii privind intenția lui Potra de a obține azil politic în Federația Rusă.

