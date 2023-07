Poveste de viață impresionantă în Suceava: Fiul unei femei de serviciu a ajuns directorul școlii unde lucrează mama sa (VIDEO)

Fiul unei femei de serviciu din localitatea Bilca, județul Suceava, a ajuns directorul școlii la care a mers când era mic și în care mama sa a muncit ca să-l țină la facultate.

Poveste impresionantă în Suceava

„Am făcut și eu liceul, am învățat, am fost premiantă. M-am căsătorit și n-am mers mai departe. Visul meu era să fiu învățătoare. Apoi am cusut goblenuri. Când erau băieții în facultate, m-am angajat femeie de serviciu”, a povestit Elena Negru, potrivit televiziunii locale

Costică Negru, acum director al Școlii ”George Tofan” din Bilca, îi e tare recunoscător mamei sale: „Da, mama mea e femeie de serviciu. Cu banii câștigați aici m-a ținut în școli, la liceu și la Universitatea de la Suceava”.

Bărbatul a făcut facultatea și a intrat în învățământ: „Am făcut Facultatea de Istorie și Geografie. Am 22 de ani de vechime în învățământ. Nu doar mama lucrează în școală. Și soția este alături de mine”.