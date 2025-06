Poveste incredibilă la Costinești. Tânără abandonată de iubit în mijlocul valurilor, salvată de la înec de un adolescent: „Mi-am luat inima în dinți și m-am aruncat eu, cu Dumnezeu înainte”

Cazul tinerei de 21 de ani , în Costinești, de un adolescent de 17 ani ascunde o poveste incredibilă. Fata a intrat în apă cu iubitul ei. Când acesta a văzut că valurile cresc, a ieșit din apă și pe ea a abandonat-o acolo. Noroc de adolescentul care trecea prin zonă și a sărit în valuri s-o salveze. Femeia a fost dusă cu elicopterul la spital, iar acum e în stare stabilă. Totul a fost filmat de un turist din Galați, care se plimba prin zonă.

Cum a fost salvată fata de la înec

„La un moment dat, privind spre ei, mi-am dat seama că valurile au devenit mai puternice și-i trăgeau în larg. Băiatul a reușit sa iasă, a ieșit singur, deși sincer cred ca putea să o ajute. A ales să se salveze pe el, a abandonat-o.

Am început imediat să strig, să fluier, dar plaja era pustie. După câteva minute, un băiat m-a auzit și a venit în fugă. I-am arătat unde era fata. El a intrat în apă fără să stea pe gânduri. Am sunat imediat la 112, a venit SMURD-ul, a venit și un elicopter.

Dacă acel băiat nu intervenea, putea fi o tragedie”, a povestit Alin, martorul, pentru

Ianis, salvatorul, ajunsese la mare ca să se angajeze. El a afirmat: „Venisem pe plajă cu gândul de a mă angaja. Imediat ce am ajuns, am auzit strigăte de ajutor. Am văzut că nu se aruncă nimeni, nu face nimeni niciun pas, nimic… Până la urmă mi-am luat eu inima în dinți și m-am aruncat eu, cu Dumnezeu înainte”.

Tânărul salvator va fi recompensat

Câțiva salvamari, care erau în timpul liber, au intervenit apoi.

Nicu Serafim, salvamar: „Terminasem programul. Ieri (n.red. marți) am avut steag roșu toată ziua, nu am lăsat pe nimeni să intre. Acele persoane, care au fost în cauză, au mai intrat o dată, a doua oară și au așteptat să plecăm noi. După ce am plecat, au intrat în apă”.

Tânăra, care e din Argeș, a fost dusă cu elicopterul SMURD la spital, iar acum e în stare stabilă.

Patroana la care adolescentul erou urma să se angajeze a transmis că-l va recompensa cu 2.000 de lei pentru gestul său.