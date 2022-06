Povestea celebrului cascador din Alba Iulia: A dat lovitura cu cea mai periculoasă cascadorie, demnă de Cartea Recordurilor. Lae Dreghici a împlinit 70 de ani și își dorește o aniversare „cu mare drag și cu cascade”

Lae Dreghici, celebrul din Alba Iulia, a împlinit vârsta de 70 de ani și a anunţat cu această ocazie că va sărbători această vârstă în luna iulie printr-o nouă cascadorie.

„Doresc o aniversare la 70 de ani, cu mare drag și cu cascade”, a transmis „Lae”, cum îi spun prietenii.

Povestea lui Lae Dreghici, cascadorul care şi-a trăit viaţa la maxim

„Nu pot să vă spun data pentru că perioada aceasta de vară, luna iunie, este foarte dificilă ca vreme. Acum e frumos, după masa plouă şi, în zona în care dau acest spectacol, fac această aniversare cu dumneavoastră, este o zonă mai greu accesibilă dacă este plouat îninte cu o zi sau două şi, atunci, am hotărât cu toţi cei care mă ajută să o facem luna viitoare, în iulie”, a transmis Nicolae Dreghici.

Referitor la gradul de dificultate a cascadei, „Lae Cascadorul” a declarat că „autoaprecierea mea nu cred că coincide cu aprecierea spectatorilor. Sunt două cascade. Vă dau libertate la imaginație și vă spun că e aritemtică curată. O să vedeți trei mașini distruse în două cascade, iar premiera absolută va fi „dată din casă” abia înaintea evenimentului cu o săptămână”.

Celebrul cascador are o istorie întreagă de evoluţii pentru public, având loc în 1995, când a evoluat în faţa a 50.000 de spectatori pe şoseaua de centură din Alba Iulia.

Săritura de peste 60 de metri cu Dacia 1310

Lae Dreghici s-a născut în satul Oarda de Sus, într-o familie de oameni simpli, locuind într-o casă de pământ acoperită cu paie, iar la 63 de ani ai săi, încă pare să aibă aceeași energie, o doză mare de nebunie și poftă de suprarenină ca la 9 ani, pe când a început să dea frâu liber celor mai năstrușnice idei.

În 1995, Lae a executat cea mai periculoasă cascadorie de până atunci, recunoscută pe plan național și internațional. A sărit peste două tiruri aşezate unul după celălalt, la 140 km/oră şi a „zburat” în aer 63,68 de metri ajungând la o înălţime de 11 metri. În prelungirea celor două tiruri au mai fost de fapt puse cartoane, pentru că al treilea tir nu a vrut să îl dea nimeni, că nu aveau încredere că va „zbura” şi peste acesta.

„Am luat impactul în cel mai rezistent punct al organismului, în masa musculară de la piept şi umeri. Dacă era să aterizez pe roţi, atunci sufeream foarte mult din cauza coloanei, era surplusul de greutate la cap şi la impact maşina se comprima până la nivelul asfaltului. Dacă ateriza mai în bot, era şi mai perfect”, a spus cascadorul.

La 9 ani a început totul

Povestea lui în lumea cascadoriei a început la vârsta de 9 ani, când a sărit de pe şura casei părinteşti. A vrut să sară de pe turla bisericii, unde mai urca din când în când să le dea mâncare porumbeilor, dar s-a răzgândit.

„De mic am fost un copil aparte. Dacă cineva sărea cap de pe malul Mureșului, eu săream de pe pod. Dacă cineva înota pe sub apă, eu treceam Mureșul pe sub apă, ori dacă cineva se scălda în luna mai în Mureș, eu mă scăldam în februarie”, a povestit Lae.

„Îmi speriam mama de fiecare dată când plecam la drum cu motocicleta sau mă învârteam cu maşina. Nu am putut fi ţinut în frâu. Nu aveam stare, am fugit de oriunde au încercat să mă ţină închis. Am fugit de la şcoală, din armată, din ţară. Însă, iată-mă tot aici. Sunt prea legat de tot ce mă ţine de ţara asta, de oraşul acesta. Viaţa mea e toată aici, închisă într-un cerc mărunt de cunoştinţe şi un dulap cu casete video, pe care am reuşit să imortalizez fiecare moment important din viaţa mea şi a familiei mele”, a mai spus cascadorul.

Au urmat numeroase spectacole de cascadorie, unele transmise în direct la TV, care au culminat cu recordul din 1995. A executat şi alte cascadorii periculoase, cum ar fi răsturnarea cu 160 de atmosfere de gaz metan sub presiune în portbagajul maşinii sau răsturnarea maşinii în tunelul de foc.

„Cascada 22/95” a fost premieră europeană şi difuzată la „Real TV” (SUA) şi Discovery: „Nu puteam realiza ce e acolo. În momentele acelea am fost euforic rău de tot, atât cu plus cât şi cu minus. O dată că nu m-am aşteptat să fie atâta lume. În al doilea rând că am o nebunie exagerată când intru în acea lume a cascadoriei, abia aşteptam să o fac. Şi în al treilea rând ca şi organizare, să mulţumesc pe toată lumea. Ştiu că le-am spus tuturor că fac cascada după ce iese popa din biserică, am încredere în ajutorul meu divin”, a mai povestit Lae Dreghici