Povestea de dragoste a Cristinei, partenera lui Denis Ștefan, după 12 ani de mariaj. Ce mesaj i-a transmis vedeta partenerului ei

Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor, Cristina Ștefan, a sărbătorit a 12 ani de căsnicie cu actorul Denis Ștefan printr-un mesaj postat pe rețelele de , care a stârnit reacții din partea fanilor celor doi.

Potrivit , Cristina a reamintit cum ziua de 20 iulie 2013, a fost cea mai specială din viața ei, când a spus DA, cu încrederea că va clădi o viață frumoasă alături de Denis. Cristina a mărturisit că nu a greșit deloc cu această decizie, spunând că are alături de ea un soț puternic și protector.

„Din prima clipă, am știut că el e. Am simțit că acolo e locul meu – lângă un bărbat adevărat, care știe să iubească, să protejeze, să fie stâlp. Iar eu am avut curajul să mă arunc cu totul în povestea asta.”, au fost vorbele Cristinei, pe Instagram.

„Cea mai frumoasă întâmplare a vieții mele”

Cristina a mai vorbit și despre parcursul vieții lor de până acum, despre toate momentele grele prin care au trecut cei doi împreună, și despre legătura care i-a format ca pe o echipă. Pentru cei doi, cele mai mari împliniri din viața lor sunt cele două fetițe pe care le au împreună, Delia și Dominique, despre care spune ea că îi privesc și le urmează exemplul.

„Când o femeie are alături bărbatul potrivit, nimic nu pare imposibil”, a scris Cristina în postare. Aceasta a încheiat cu o declarație simplă, dar plină de recunoștință față de soțul ei: „La mulți ani nouă”.

În comentarii, fanii au reacționat imediat la postare, foarte mulți dintre aceștia exprimându-și iubirea față de cei doi, și sărbătorind împreună cu aceasta, aniversarea de 12 ani.