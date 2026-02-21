Povestea Siennei Maria Advinko Olympio, o tânără din Filipine care studiază Relații Internaționale și Studii Europene în limba română la , a devenit virală în mediul online. Studenta a vorbit despre viața în România, despre provocările culturale și despre experiențele trăite după mutarea în Europa.

De ce a ales România pentru studii

Sienna Maria Advinko Olympio s-a mutat în România pentru a urma studii în domeniul diplomației, beneficiind de o bursă oferită de statul român. Tânăra spune că înainte de plecare nu călătorise niciodată în afara Filipinelor, însă a decis să facă acest pas pentru a avea acces la oportunități educaționale mai bune, scrie Adevărul.

„Am căutat pe internet burse în străinătate și am dat peste bursa oferită de guvernul român. După câteva luni, am primit bursa. Înainte de a pleca, aveam lacrimi în ochi, eram nervoasă… dar în avion nu am mai simțit nicio emoție. Pur și simplu abia așteptam lucruri noi și o viață nouă în România”, a povestit tânăra.

Ea a ajuns în România pe 2 decembrie 2024 și a descris prima întâlnire cu iarna românească drept o experiență memorabilă. „Mă gândeam că o să fie zăpadă tot timpul la fereastra mea. Dar am experimentat zăpada abia în ajunul Crăciunului. A fost exact cât să am un «Crăciun alb» și mi s-a părut atât de magic”.

Diferențe culturale și adaptarea la viața din România

Studenta a vorbit și despre diferențele culturale dintre România și Filipine. Ea a explicat că societatea filipineză este construită în jurul conceptului de „kapwa”, care definește identitatea prin apartenența la comunitate.

„Acasă, viața mea era mai puțin individualistă – și e de înțeles, familia și prietenii mei sunt acolo. Cultura filipineză se învârte în jurul conceptului de Kapwa, de aceea m-am simțit mereu aproape de comunitatea de lângă mine”, a spus ea.

Limba română și dorul de casă

Cu toate că a reușit să atingă nivelul B2 la limba română, tânăra spune că încă îi este dificil să se exprime fluent. Adaptarea la un nou mediu cultural a venit și cu dorul de familie.

„Partea cea mai dificilă este gândul la întoarcerea acasă. Atunci când guști ceva bun în afara țării tale, te gândești mereu la mama și tata. E bine că tehnologia este dezvoltată; vorbim pe FaceTime în fiecare seară sau când am timp liber. Vorbesc cu bunica la telefon… tehnologia este cea care ne conectează”, a concluzionat aceasta.