Povestea unei familii greu încercate de soartă. Cum au ajuns nouă copii premianți și părinții lor să doarmă în mașină

Pentru o familie cu nouă copii, mașina le e casă. După ce capul familiei a rămas , cei mici sunt nevoiți să își facă acum temele pe bordul mașinii.

Povestea impresionantă a unor copii premianți care trăiesc într-o mașină

Se pare că până acum trei ani, familia Moțoc avea o viață normală, asta până când au pierdut tot ce au avut și au ajuns în stradă.

„Făcusem o casă în așa fel încât copiii aveau fiecare camera lui, deci eu nu am făcut copiii, pentru că foarte multă lume mă judecă pentru că am 9 copii, nu am făcut copiii neavând condiții. În momentul în care am făcut copiii, aveam condiții. Așa a fost să se întâmple”, a declarat Alexandra Moțoc, mama celor 9 copii, potrivit .

Cu toate că familia avea propria locuința, banca le-a luat-o pentru că nu au achitat datoriile. În acest moment singurul loc în care pot dormi este în mașină. Chiar și așa, și nimic nu îi împiedică să fie cei mai buni din clasă.

„Nu vă dați seama ce este în sufletul meu de mamă când îi văd că se culcă în mașină, când știu că trebuie să le dau să mănânce în mașină, numai eu știu cât chin îndur, mai ales acum, că este foarte frig”, a spus femeia.

Familia a încercat să-și găsească o locuință cu chirie

„Am găsit o locuință pe care am închiriat-o, ne-a ținut 3 luni de zile, după aceea ne-a evacuat și de acolo, iar după aceea am găsit un apartament în Sectorul 1, dar în luna septembrie, imobilul a fost vândut și nu am mai găsit absolut nimic să închiriez să mă pot muta cu copiii. Din această cauză, trăim în mașină”, a precizat aceasta.

Unsprezece suflete trăiesc acum de pe o zi pe alta, sperând la o minune în prag de sărbători. Cei două copii au vârste cuprinse între 3 și 15 ani.

„Cel mai mic avea 2 luni când am fost evacuați. Deci a crescut pe drumuri. Pot spune că el este crescut pe drumuri. Ce e în sufletul meu de mamă, numai eu știu cât chin îndur. O pornesc de câteva ori pe noapte. E foarte greu cu pături, cu geci, așa dorm îmbrăcați”, a mai transmis mama copiilor.