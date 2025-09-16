B1 Inregistrari!
Prada, în mijlocul controverselor: opincile românești, inspirație de lux? (FOTO)

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 17:49
Sursa Foto: Facebook/ La blouse roumaine
Casa de modă Prada a stârnit numeroase controverse după ce a lansat o pereche de pantofi de damă, denumiți Antiqued leather pumps, cu prețul de 1.150 de euro. Suma nu surprinde pentru un brand italian de lux, însă ceea ce a atras atenția internauților este asemănarea evidentă cu opincile tradiționale românești, care pot fi cumpărate astăzi la Avrig cu doar 150–200 de lei perechea.

Forma, textura, croiala și chiar nuanța pantofilor Prada amintesc izbitor de încălțămintea populară purtată timp de secole în satele românești. Nu este însă prima oară când portul tradițional românesc inspiră marile case de modă internaționale.

Sunt pantofii Prada copiați după opinci

Asemănarea nu a trecut neobservată, iar primele reacții au apărut pe rețelele sociale. Comunitatea „La blouse roumaine”, cunoscută pentru eforturile sale de a proteja patrimoniul vestimentar tradițional, a lansat o postare care a stârnit mii de comentarii.

„Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți?”, au scris reprezentanții pe pagina lor de Facebook.

Reacțiile au variat de la ironii și glume, până la critici serioase aduse casei de modă italiene. Mulți au acuzat Prada de „apropiere culturală”, fenomen des întâlnit în lumea modei internaționale, unde elemente tradiționale sunt preluate fără recunoașterea originii.

Ce spun meșteșugarii români despre asemănare

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre pantofii Prada și opinci, Turnul Sfatului a vorbit cu Adrian David, profesor de istorie și creator de opinci tradiționale din Avrig.

„Uitându-mă la cele două fotografii, eu zic că este o asemănare destul de clară. Vârful pantofilor seamănă cu vârful opincii. Bulgarii, de exemplu, au și ei opinci, dar la ei vârful este diferit. Aici pare inspirat din zona României. Și pintenul din spate este similar. Dacă Prada ar recunoaște că s-a inspirat din portul nostru, ar fi o promovare pentru valorile românești”, a declarat acesta.

Meșteșugarul a privit situația și cu umor: „Dacă făceau pantofii roșii, mai ziceam, dar așa până și tocitura seamănă cu opincile noastre. Chiar m-a sunat un prieten și mi-a spus că mai bine mă apuc să fac opinci cu toc, aș fi mai câștigat.”

Este pentru prima dată când Prada este acuzată de apropriere culturală

Nu. Cazul opincilor nu este singular. Cu doar câteva luni în urmă, Prada a fost criticată de artizanii indieni pentru că ar fi copiat designul sandalelor tradiționale Kolhapuri. În fața valului de critici, compania și-a cerut scuze oficial și a trimis o echipă de negociere în India. Rămâne de văzut dacă din această situație se va naște o colaborare reală cu artizanii sau doar o serie de declarații diplomatice.

Ce alte elemente românești au inspirat marile case de modă

România s-a mai confruntat cu astfel de situații. În trecut, Louis Vuitton a lansat o cămașă care semăna izbitor cu ia tradițională din Mărginimea Sibiului. Controversa a fost atât de mare încât Muzeul ASTRA a cerut ca ia să fie protejată de Comisia Europeană, pentru a preveni „împrumuturile” abuzive din partea caselor de modă internaționale.

Astfel de episoade demonstrează valoarea culturală a portului popular românesc, dar și vulnerabilitatea lui în fața marilor branduri. În lipsa unei protecții legale solide, tradițiile riscă să fie reinterpretate și comercializate sub alt nume, la prețuri exorbitante.

Este inspirația din portul popular apreciere sau exploatare

Rămâne o întrebare deschisă. Pe de o parte, faptul că marile case de modă găsesc inspirație în elementele românești arată că acestea au o frumusețe și o valoare universal recunoscute. Pe de altă parte, lipsa de recunoaștere oficială și transformarea lor în produse de lux ridică probleme de etică și de respect cultural.

Pentru artizanii locali, precum Adrian David, situația are și o parte pozitivă: „Mie asta îmi spune că ce avem în tradiția noastră populară are o valoare mult mai mare decât ne dăm seama.” Totuși, el și alți meșteșugari atrag atenția că România ar trebui să protejeze mai bine aceste simboluri, pentru ca ele să nu fie confiscate de industria modei fără niciun beneficiu pentru comunitățile de unde provin.

