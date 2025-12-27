Un comisar-șef în vârstă de 49 de ani, care lucrează de peste 20 de ani la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, a fost arestat preventiv sub acuzația de , victima fiind un elev de 20 de ani.

Cum ar fi încercat comisarul să violeze elevul

Comisarul ar fi chemat la raport în biroul său patru elevi, pentru a-i întreba despre cazul unui alt elev care a fost văzut plângând în sala bagajelor. S-a întâmplat în miez de noapte. La un moment dat, polițistul ar fi cerut ca trei dintre ei să plece și așa a rămas singur cu victima.

Victima, un tânăr de 20 de ani, a încercat să se opună. În încăierare, comisarul i-ar fi rupt pantalonii și l-ar fi atins în zonele intime. Ca să scape, băiatul i-a spus polițistului că se va întoarce la el când se va simți pregătit.

Elevul a raportat imediat la conducerea școlii. O zi după a fost sesizată poliția, iar peste o săptămână comisarul a ajuns pe mâinile colegilor săi agenți.

„Personalul școlii nu tolerează niciun fel de abatere de la normele legale și ale regulamentului de ordine interioară. Acesta este suspendat acum pe toată perioada (n.r. anchetei). Polițistul poate fi îndepărtat, destituit din instituție și din minister”, a declarat Beatrice Melincianu, purtătoarea de cuvânt a Școlii de Agenți de Poliție, pentru .

Ce se mai știe despre comisarul-șef acuzat de tentativă de viol

Comisarul-șef a fost arestat preventiv 30 de zile. El neagă acuzațiile și a contestat măsura preventivă.

„Evaluarea psihologică realizată în luna noiembrie 2025 a fost cu rezultat apt psihologic, iar până la acest moment nu au fost înregistrate sau semnalate astfel de cazuri”, a mai afirmat Beatrice Melincianu.

Totuși, pe grupurile de Facebook au început să apară alte acuzații.

„Acum 8 ani, când am terminat eu, respectivul era ofițer de serviciu și se auzeau vorbe că le dă mesaje băieților”, a scris cineva.

Conducerea școlii a dispus o anchetă internă pentru a afla dacă mai sunt și alte victime.

Comisarul nu a fost niciodată sancționat disciplinar și are un salariu de 9.000 de lei. El mai are un frate polițist tot la școala din Câmpina, iar cumnata lui este agent de poliție în oraș.