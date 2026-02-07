Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie

Trei tinere au fost rănite într-un accident produs sâmbătă în județul Prahova, pe DN1A, direcția către Brașov. Toate au ajuns la spital.

3 tinere s-au răsturnat cu mașina

Potrivit , șoferița în vârstă de 22 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și mașina s-a răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri pe marginea drumului.

Șoferița și cele două pasagere, cu vârste de 21 și 22 de ani, au fost rănite. La sosirea salvatorilor, ele erau conștiente. Toate trei au fost transportate la spital.

Polițiștii au constatat că fata aflată la volan nu consumase alcool. Cercetările continuă pentru a se stabili exact cauza accidentului.