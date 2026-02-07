B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie

Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 17:47
Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie
Sursa foto: ISU Prahova

Trei tinere au fost rănite într-un accident produs sâmbătă în județul Prahova, pe DN1A, direcția către Brașov. Toate au ajuns la spital.

3 tinere s-au răsturnat cu mașina

Potrivit Poliției Prahova, șoferița în vârstă de 22 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și mașina s-a răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri pe marginea drumului.

Șoferița și cele două pasagere, cu vârste de 21 și 22 de ani, au fost rănite. La sosirea salvatorilor, ele erau conștiente. Toate trei au fost transportate la spital.

Polițiștii au constatat că fata aflată la volan nu consumase alcool. Cercetările continuă pentru a se stabili exact cauza accidentului.

Tags:
Citește și...
Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat
Eveniment
Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Economic
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Eveniment
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital
Eveniment
Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Eveniment
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce mănâncă sportivii între antrenamente și competiții: „Nu este un restaurant cu stele Michelin”
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Eveniment
Colaborare franco-română pentru destructurarea unei grupări mafiote. Infractorii, specializați în trafic de droguri, spălarea banilor și evaziune
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Eveniment
Voucherele de vacanță vin cu reguli noi în 2026. Cine mai primește banii și ce bugetari sunt eliminați
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Eveniment
Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Eveniment
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Eveniment
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Ultima oră
17:13 - Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat
16:35 - Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia (VIDEO)
16:15 - O româncă a realizat gecile purtate de sportivi la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. Cine e Ilinca Lungu (VIDEO, FOTO)
15:58 - Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”
15:20 - Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
14:40 - O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
13:56 - Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
13:17 - Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
12:44 - America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
12:03 - Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani