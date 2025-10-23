B1 Inregistrari!
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces"

Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”

Selen Osmanoglu
23 oct. 2025, 11:24
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”
Sursă foto: Facebook/ @Andrei Nistor
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Este necesară o modificare a legislației?
  3. Discuții cu Distrigaz
  4. Discuții cu INSEMEX

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că este conștient că procedura celor de la Distrigaz este „oarecum greșită”. El vede necesară o modificare a legislației.

Ce s-a întâmplat

Prefectul Capitalei a fost întrebat, la Digi24, dacă a discutat cu oficialii Distrigaz despre modul în care angajaţii companiei au intervenit la sesizarea locatarilor din zona Calea Rahovei.

„Procedura ştiţi care este – mai întâi opresc gazele, apoi se sigilează, mai departe ar trebui să verifice firme autorizate. Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situaţii. Nu i-am întrebat de ce nu au făcut verificările, ştiind că asta este procedura în momentul de faţă, dar este clar că procedura este oarecum greşită”, a răspuns Andrei Nistor.

Este necesară o modificare a legislației?

„Din punctul meu de vedere de nespecialist în acest domeniu bănuiesc că da. Cu siguranţă, trebuie analizat de către specialişti şi văzut ce putem face mai bine pe viitor astfel încât să nu se întâmple”, a spus prefectul.

„Am înţeles că lumea deja sesizează mult mai multe astfel de cazuri, probabil este şi speriată şi pe bună dreptate, primesc anunţurile de la 112 şi văd că apar tot felul de relatări de scurgeri de gaze. Până acum, zilele acestea, toate au fost soluţionate ok, multe dintre ele nici măcar nu s-au adeverit a fi gaze, dar e bine că lumea sună, autorităţile îşi fac treaba şi verifică”, a adăugat.

Discuții cu Distrigaz

Andrei Nistor mărturisește că încă nu a vorbit cu oficialii Distrigaz, însă urmează.

„Nu am vorbit încă (n. red. – cu oficialii Distrigaz), dar urmează să fac acest lucru. Momentan, focusul este pe zona respectivă, ştiu că Distrigaz a realizat şi probe de presiune în branşamentele respective. Important este să se dea drumul la gaz şi la blocurile din acea zonă şi se lucrează în acest sens. Din cele 1.700 de persoane vreo 10% nu au reviziile făcute. Deci urmează să se întâmple toate aceste lucruri”, a precizat prefectul Capitalei.

Discuții cu INSEMEX

Prefectul a informat și că, deocamdată, nu există un raport INSEMEX despre cauzele exploziei, dar au fost văzute „nişte crăpături în ţeava respectivă”.

„Am văzut şi eu ştirile ieri, iar în momentul doi am sunat la INSEMEX să mă interesez de acest raport. Mi-au confirmat că nu există acest raport, deci nu ştiu de unde a plecat această teorie”, a spus Nistor.

„Este posibil ca aceste informaţii să nu fie adevărate în acest moment. Înţeleg că vizual, cel puţin, au fost văzute nişte crăpături în ţeava respectivă. Este posibil, nu neg acest lucru, nu neg că asta ar putea fi cauza, dar în momentul de faţă nu avem aceste informaţii sigure. Acum, anchetatorii abia au terminat ieri de preluat probele de la faţa locului şi ancheta continuă”, a adăugat.

„Nu mi-au spus nimic, pentru că momentan ei nu au voie să discute, fiind parte din această anchetă. Deci, momentan nu am informaţii concrete despre raport. Ce mi-au spus este că un astfel de raport durează destul de mult, va fi foarte amănunţit şi când va fi finalizat îl voi primi şi eu şi voi încerca să îl fac public”, a mai spus acesta.

