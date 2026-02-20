Prefectura Cluj a anunțat vineri seară rezultatele verificărilor de la ferma din Recea-Cristur, unde au fost descoperite 214 cadavre de animale. Printre se numără 74 de bizoni, 42 de bivoli și 98 de cerbi și căprioare, toate aflate în diferite stadii de descompunere.

Controlul a fost efectuat în perioada 16-18 februarie de o comisie mixtă pe terenul exploatației care se întinde pe 450 de hectare. Pe lângă cadavre, autoritățile au identificat și animale vii aflate într-o stare de sănătate foarte precară. Există suspiciuni grave că acestea nu au primit hrană suficientă și nici asistență sanitar-veterinară, scrie .

Prefectura Cluj raportează lipsa de hrană și medicație pentru animale

Verificările sanitar-veterinare au arătat că animalele nu erau furajate corespunzător. Mai mult, acestea nu au beneficiat de medicația necesară sau de vaccinări în ultimii ani. Din data de 1 februarie 2026, ferma nu mai avea nici măcar un contract cu un medic veterinar.

Deși în anul 2025 ferma figura în statistici cu 524 de capete de animale, situația actuală este critică. Prefectura a convocat Centrul Local pentru Combaterea Bolilor pentru a dispune măsuri de urgență. Cadavrele vor fi neutralizate prin îngropare controlată pentru a preveni riscurile sanitare. De asemenea, se colaborează cu Sistemul de Gospodărire a Apelor pentru a preveni contaminarea surselor de apă din zonă.

S-a deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor

În timp ce restul animalelor vii sunt evaluate și repartizate în țarcuri, autoritățile au demarat investigații pe mai multe fronturi. APIA și ANZ Cluj verifică subvențiile încasate de firmele care administrează ferma, iar ITM controlează condițiile de muncă ale angajaților.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis deja un dosar penal. Infracțiunile vizate sunt de furt calificat, abandonarea deșeurilor și uciderea cu intenție a animalelor. O echipă formată din criminaliști, polițiști și medici veterinari de la USAMV Cluj a continuat vineri cercetările la fața locului pentru a stabili exact cauzele deceselor.