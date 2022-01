Pregătiri pentru Bobotează, la Constanța. ÎPS Teodosie: Dacă anul trecut nu ne-am infectat peste 10.000, nici anul acesta nu vom avea cazuri

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a anunţat că 150.000 de sticle cu apă sfinţită sunt pregătite pentru Bobotează. Slujba va avea loc în Portul Tomis, fiind aşteptate 20.000 de persoane.

Pregătiri pentru slujba de Bobotează

„Pregătim Boboteaza. Boboteaza este sărbătoare mare, cosmică, plină de daruri şi având atâta apă aici la malul mării, noi pregătim Boboteaza cu mult belşug de apă care se sfinţeşte. Anul acesta pregătim 150.000 de sticle, sunt în curs de etichetare, chiar dinainte de noul an am început etichetarea acestor sticle pentru că numai să numeri până la 150.000 îţi ia mult timp, dar să mai şi lucrezi fiecare sticlă în parte”, a transmis ÎPS Teodosie, potrivit ziuaconstanta.ro.

„Avem bucuria să vă spunem că ne-am pregătit de Bobotează, ca în fiecare an şi poate chiar mai bine. Va fi Boboteaza în Portul Tomis întrucât la Cazino este şantier. Dar cred că va fi bine, acolo am început acum 20 de ani, la Boboteaza din anul 2002, acolo am început, în Portul Tomis, şi iată şi anul acesta vom fi acolo.

150 de mii de sticle de apă sfințită pentru Bobotează

Este o Bobotează cu temperaturi mai ridicate, aşa a fost voia lui Dumnezeu, dar important este să fie ridicate temperaturile în sufletul nostru, să ardem de credinţă, de dragostea de Dumnezeu şi să răspândim în jurul nostru căldură, armonie şi multă bucurie pentru că darurile care vin la Bobotează sunt darurile Duhului Sfânt, care ne-aduc pace, bună înţelegere, ne-aduc daruri pentru sufletele noastre. Deşi luăm în trupul nostru apa sfinţită, se sfinţeşte şi sufletul pentru că apa sfinţită este nestricăcioasă, plină de darurile Duhului Sfânt”, a precizat Arhiepiscopul Tomisului.

„Aghiasma nu infectează, nu este periculoasă. Nici Sfânta Împărtăşanie, nici Aghiasma nu infectează şi noi nu avem o astfel de rată ridicată a infectărilor. Dacă anul trecut nu ne-am infectat peste 10.000, câți au fost la Bobotează, nici anul acesta nu vom avea”.

Sticlele cu apă sfinţită vor fi împărţite cu ajutorul jandarmilor.

IPS Teodosie, declarații controversate

De-a lungul timpului, ÎPS Teodosie a făcut mai multe declarații controversate. La începutul lunii decembrie, acesta susținea că„medicina nu mai are logică” și că persoanele care au COVID şi se vaccinează mor.