Pregătirile sunt în toi la o fabrică de ciocolată belgiană din Gorj. „Toți vor să facă un cadou dulce”

La o fabrică de din Buzești, oamenii lucrează la foc automat pentru a onora toate comenzile clienților care vor să facă un cadou dulce de Crăciun.

Muncă la foc automat

Ciocolatierii lucrează și la figurine diverse, cel mai solicitat fiind Moș Crăciun, pe lângă ciocolata clasic, informează

„Avem multe comenzi în această perioadă și trebuie să ne grăbim să facem multe figurine, bomboane și alte produse. Este cea mai aglomerată perioadă a anului. Toată lumea își dorește să facă un cadou dulce“, declară Marie Carels, belgianca stabilită în România care conducea fabrica de ciocolată de la Buzești.

Fabrica este vizitată chiar și de către copii care vin în excursii.

„Ne place foarte mult aici. Am gustat ciocolata și este foarte bună. Are un gust deosebit. Am cumpărat și vreau să le duc și celor de acasă“, a spus un elev.

Ciocolata este livrată în multe centre comerciale și magazine din Gorj, dar și din alte zone din România.

Marie a înființat fabrica în 2012

Marie Carels, cea care conducea fabrica de ciocolată din Buzești, are 65 de ani și este din Belgia. Ea s-a stabilit în România în 2011 și a pornit afacerea dulce alături de soțul ei.

Înainte de afacere, ea a fost profesoară timp de 20 de ani, apoi a făcut cursuri de ciocolatier și a lucrat la o fabrică din Belgia. Soțul ei a fost cercetător în domeniul nuclear și a colaborat cu multe universități din Europa.

Maria a venit în România în 2010, când a participat la schimburi culturale.

„Din anul 2003 am început să am diferite legături cu România, prin intermediul unui centru cultural în cadrul căruia lucram. Mi-am făcut colegi şi prieteni în România, iar ţara mi-a plăcut foarte mult. Am hotărât să venim aici“, a relatat Marie.

Ea a obținut diploma de ciocolatier în Belgia, iar fabrica a înființat-o în 2012. Investiția inițială s-a ridicat la 50.000 de euro.

Ciocolata fabricate în Buzești se prepară doar din ingrediente aduse din Belgia.