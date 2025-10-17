B1 Inregistrari!
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele

Iulia Petcu
17 oct. 2025, 22:56
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce aparate nu ar trebui niciodată conectate la un prelungitor
  2. Ce alte electrocasnice ascund riscuri
  3. De ce nu trebuie legate mai multe prelungitoare între ele

Tot mai multe locuințe moderne folosesc prelungitoare pentru a compensa lipsa prizelor. Însă, potrivit specialiștilor, aceste dispozitive pot deveni o sursă reală de pericol atunci când sunt folosite incorect. De la defecțiuni la incendii, greșelile de utilizare pot avea consecințe grave.

Ce aparate nu ar trebui niciodată conectate la un prelungitor

Deși par o soluție practică, prelungitoarele nu sunt concepute pentru aparate cu un consum mare de energie. Electricianul Bobby Lynn avertizează: „Prelungitoarele nu sunt concepute pentru consumatori mari sau pentru aparate care necesită alimentare constantă și stabilă. În astfel de cazuri, pot deveni un real pericol.”

Frigiderele și congelatoarele sunt primele exemple. Aceste aparate funcționează permanent și au nevoie de o sursă de energie sigură. Conectarea lor la un prelungitor poate cauza fluctuații de tensiune, defectarea compresorului sau chiar oprirea bruscă. Experții recomandă ca ele să fie alimentate direct dintr-o priză de perete dedicată.

Cuptoarele cu microunde par inofensive, însă pot consuma până la 15 amperi. Acest consum depășește adesea capacitatea unui prelungitor obișnuit. Rezultatul poate fi supraîncălzirea cablurilor, deteriorarea izolației și, în unele cazuri, izbucnirea unui incendiu.

Dacă bucătăria are prea puține prize, soluția corectă este montarea unora noi, nu folosirea unui prelungitor.

Ce alte electrocasnice ascund riscuri

Aparatele mici din bucătărie pot părea nevinovate, dar pot genera un consum ridicat. Prăjitorul de pâine, cafetiera sau blenderul pot suprasolicita rapid un prelungitor de calitate slabă. Cablurile se pot topi, iar aparatul se poate defecta în timpul utilizării.

Și aerotermele sau aparatele de aer condiționat sunt deosebit de riscante. Acestea au un consum mare de energie și pot încinge firele până la topirea izolației. Multe incendii domestice au fost provocate de astfel de greșeli, relatează Capital.ro.

Uscătoarele de păr sau alte aparate de styling nu ar trebui niciodată conectate la prelungitor. Într-un mediu umed, riscul de electrocutare sau scurtcircuit crește semnificativ. Umiditatea poate transforma o simplă neatenție într-un incident grav.

De asemenea, dispozitivele electronice sensibile, cum ar fi laptopurile sau televizoarele moderne, au nevoie de o alimentare stabilă. Specialiștii recomandă folosirea unui dispozitiv de protecție la supratensiune, care poate salva echipamentele scumpe de la ardere.

De ce nu trebuie legate mai multe prelungitoare între ele

Conectarea mai multor prelungitoare în lanț este una dintre cele mai grave erori. Această practică depășește capacitatea instalației electrice și duce la supraîncălzirea firelor. În unele cazuri, rezultatul este izbucnirea unui incendiu.

Prelungitoarele pot fi utile, dar trebuie utilizate responsabil. Înainte de a conecta un aparat puternic, e important să verifici dacă priza este potrivită pentru acel consum. O simplă greșeală de conectare poate transforma confortul casei într-un pericol real.

