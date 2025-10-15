Bugetarul premiat la Bruxelles, a ales să doarmă în mașină. Cultura, băgată în dubă

O imagine face cât o mie de cuvinte, se spune. Și acum această imagine ne-o oferă Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu. Dormind într-o mașină cu care a mers la Bruxelles să ia un premiu.

Cum a ajuns să doarmă în mașină?

”Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare. Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop”, a declarat Ciprian Ștefan pentru .

Ce premiu a luat la Bruxelles?

Directorul din Sibiu a ridicat premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul ”Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale”. Și nu e un premiu oarecare. ci cea mai importantă distincție europeană acordată unui muzeu în aer liber.

Pe lângă premiul pe care l-a ridicat pentru România, Ciprian Ștefan dă și o palmă politicienilor noștri care taei de peste tot și pun taxe peste taxe, dar ei nu renunță la confortul lor. Nici la mașinile de lux, nici la sinecuri. Dar pun cultura pe ultimul loc.

Festivalul Johhny Răducanu, anulat

Și dăm doar un exemplu în care vedem cu guvernanții își bat joc de tot ce înseamnă cultură. Anularea Festivalului Johnny Răducanu de la Brăila. Revoltător, după cum spune Nicu Alifantis.

„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 15 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă. Mare mi-a fost mulțumirea de sine că am reușit. Și-acum, ce să vezi, vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, scrie celebrul cantautor.