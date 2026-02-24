B1 Inregistrari!
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul

Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 22:22
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea vârstei de pensionare
  2. Ce avertisment transmite premierul despre viitorul pensionărilor

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția, marți seară, asupra unei crize tăcute care amenință viitorul României. Este vorba despre prăbușirea generațiilor tinere. El a explicat că generațiile care intră acum pe piața muncii sunt de aproape trei ori mai mici decât cele care ies la pensie.

Această diferență creează un dezechilibru tot mai mare între angajați și pensionari. În aceste condiții, premierul susține că majorarea vârstei de pensionare devine una dintre soluțiile necesare.

Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea vârstei de pensionare

După ședința Executivului de marți seară, Ilie Bolojan a subliniat că Guvernul are ca obiectiv principal respectarea tuturor jaloanelor asumate. Premierul a explicat că acest lucru este esențial pentru ca România să nu piardă fondurile europene de care are nevoie. El a subliniat că absorbția acestor bani depinde direct de îndeplinirea reformelor promise, iar orice întârziere poate afecta serios economia.

Referitor la angajații din domeniile Apărare și Ordine Publică, premierul a explicat că această temă implică două aspecte esențiale.

„Primul este legat de necesitatea de a creşte vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi din România care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată. Şi am mai spus şi spun, ţara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, creșterea vârstei de pensionare este o măsură necesară pentru a menține sustenabil sistemul de pensii.

„Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Acesta este fondul problemei. Ministerele care sunt responsabile vor veni cu propunere în acest sens, iar, aşa cum s-a întâmplat şi la magistraţi, şi în aceste zone, pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie şi dânşii vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectaţi de noile prevederi. Pentru că, aşa cum ştiţi, prevederile noi au acţiune doar pentru viitor”, a transmis acesta.

Ce avertisment transmite premierul despre viitorul pensionărilor

Premierul a avertizat că Guvernul își propune o schimbare importantă în anii următori. Vârsta medie de pensionare în aceste sisteme ar urma să crească treptat, de la un an la altul. El a explicat că această măsură este necesară „pentru că nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie din România”.

„Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie şi, practic, piramida este inversată în totalitate. Trebuie să luăm aceste măsuri, atât din punct de vedere al corectitudinii, al sustenabilităţii, dar şi pentru a avea nişte sisteme eficiente”, a mai precizat Ilie Bolojan.

